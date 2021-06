Se billedserie Årets Hedehusborger 2020, Joakim Lemmé, sammen med Socialdemokratiets gruppeformand og spidskandidat, Peter Faarbæk. Foto: PR

Ung idémand hædret: - Det lover godt for fremtiden

Taastrup - 14. juni 2021 kl. 06:01 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Med sine bare 19 år blev Joakim Lemmé lørdag den hidtil yngste modtager af hæderen som Årets Hedehusborger, som de lokale socialdemokrater står bag.

- Med prisen her i dag skriver du dig ind i række af betydningsfulde folk i Hedehusene, Og betydningsfuld det er du - både folk i Hedehusene som by, men i særdeleshed for mange unge i byen. Du viser, at man bare skal springe ud i det, at man kan alt, hvis man vil, sagde Socialdemokratiets gruppeformand, Peter Faarbæk, da han lørdag overrakte prisen til den unge modtager.

Forening og ny avis Joakim Lemmé blev kendt i en bredere kreds, da han sidste år stiftede foreningen »Bevar Hedehusene Skole«, hvor han slog på tromme for at bevare bygningen, hvor skolen i dag holder til. Den er historisk og burde bruges til gode lokale formål, lød hans indspark i blandt andet læserbreve i Lokalavisen Taastrup. Han tog også kontakt til politikere og inviterede til dialog på sociale medier. På den måde fik han debat i gang i byen om nogle bygninger, hvis fremtid den dag i dag fortsat er ukendt.

Snart herefter var der født en ny ide, nemlig en ny lokalavis, som fik navnet NyHEDEN. Den er primært skrevet af unge og har et ungt fokus, og ønsket var at gøre tingene anderledes end de traditionelle lokalaviser. Den udkom første gang den 28. januar, og ambitionen var, at den skulle udkomme en gang om måneden. Første nummer blev vel modtaget, men indtil videre har borgerne i Hedehusene fortsat det næste nummer til gode.

- Når man følger dit arbejde, Joakim, er man ikke i tvivl om, at du er en idémand, en entreprenør, som får ideer, bygger op og får så nye ideer. En mand, der ikke kan sidde stille, men som altid skal være i gang med noget. Måske mere det, end en drifter, sagde Peter Faarbæk i sin tale til den unge modtager.

Heri fremhævede han også, at Joakim Lemmé har skrevet en artikel sin yndlingsavis, Information, og har haft debatindlæg i Politiken, er medarbejder på det nye medie »Den Uafhængige« og tidligere har kastet sig ind i kampen for bevarelsen af Radio 24Syv og nu også R8dio.

- Jo, du er bestemt ikke gået i stå, konstaterede Peter Faarbæk.

Det lover godt Prisen som Årets Hedehusborger er blevet uddelt af Socialdemokratiet i Høje-Taastrup siden 1990. Og det er prisen for 2020, som lørdag blev overrakt til Joakim Lemmé.

Han er i øvrigt født i Gladsaxe, men har boet i Hedehusene, siden han var to år gammel.

- Foreløbig får du denne pris i dag Joakim, for det enestående arbejde du allerede i en alder af 19 år har været initiativtager til. Det lover godt for fremtiden, og jeg håber, at vi her i kommunen, og ikke mindst blandt de unge i Hedehusene, vil få stor fornøjelse af dit initiativ mange, mange år endnu.

