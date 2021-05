Esat Sentürk og Danny Malkowski, spidskandidater for henholdsvis Radikale Venstre og Liberal Alliance i Høje-Taastrup, markerer, at de to partier har indgået valgforbund til kommunalvalget til november. Foto: Bettina Lindskow

Umage par indgår valgforbund

Taastrup - 19. maj 2021 kl. 06:01 Kontakt redaktionen

Det er måske ikke de to partier, man umiddelbart ville sætte sammen, men faktisk har Liberal Alliance og Radikale Venstre en del tilfælles.

I hvert fald i Høje-Taastrup Kommune, hvor de to partier nu har indgået valgforbund til kommunalvalget den 16. november.

Rent teknisk betyder et valgforbund, at alle partiernes stemmer lægges sammen i én stor bunke, når de 21 mandater i byrådet skal fordeles efter valget. Først herefter fordeles mandaterne så indbyrdes blandt valgforbundets partier.

Grundlæggende handler et valgforbund derfor om at reducere sandsynligheden for stemmespild, hvilket især kan være afgørende for mindre partier. På grund af valgmatematikken falder det nemlig ofte ikke ud til de små partiers fordel, hvis de indgår i et valgforbund med et meget større parti, og det er forklaringen på, hvorfor Radikale Venstre og Liberal Alliance ikke vil indgå i et valgforbund med nogle af de større partier i Høje-Taastrup, selvom begge partier understreger, at de peger på en borgerlig borgmester efter kommunalvalget.

- I Liberal Alliance vil vi nødigt blot forære vores stemmer til De Konservative, som i forvejen har rigtig meget magt. Vi vil trække byrådet i en mere liberal retning. Derfor falder det os helt naturligt at indgå i et valgforbund med Radikale Venstre, der ligesom os kæmper for en bedre kernevelfærd og mere frit valg, siger Liberal Alliances spidskandidat, Danny Malkowski.

Kampen for større lokal frihed binder også de to partier sammen.

- I Radikale Venstre ligger det os meget på hjerte at øge friheden i folkeskolerne og at vi får styrket indsatsen på det sociale område. Derfor glæder jeg mig meget til samarbejdet med Liberal Alliance, der også kæmper for mere lokal frihed, og som tidligere har vist, at de prioriterer de allersvageste i samfundet højt, siger Radikale Venstres spidskandidat og byrådsmedlem, Esat Sentürk.

Satser på to mandater Ved sidste valg var Liberal Alliance i valgforbund med Venstre og Lokallisten, men kun Lokallisten kom ind ved hjælp af stemmer fra de to øvrige partier.

Radikale Venstre var i valgforbund med Alternativet og sikrede sig sit mandat med stemmer herfra.

Men denne gang er Liberal Alliance og Radikale Venstre overbeviste om, at de med indgåelse af valgforbundet sikrer, at de begge bliver repræsenteret i byrådet efter valget og sammen kan samle mindst to mandater.

Dette på baggrund af Esat Sentürks synlighed som nuværende byrådsmedlem, og fordi at Liberal Alliance har oplevet en markant fremgang i antallet af medlemmer og lokale kandidater i Høje-Taastrup Kommune sammenlignet med det sidste kommunalvalg.

Partierne oplyser desuden, at de er åbne overfor at udvide valgforbundet med flere af de mindre blå og liberalt sindede partier i Høje-Taastrup Kommune.

