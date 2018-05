Den nye hal i Taastrup Svømmehal bliver endnu engang lukket i nogle måneder. Denne gang for at udskifte vandbehandlingsanlægget. Foto: Anders Ole Olsen

Uheldsramt svømmehal må lukkes - igen

Taastrup - 16. maj 2018 kl. 15:42 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye hal i Taastrup Svømmehal må lukke endnu engang.

Svømmehallen lukker på lørdag den 19. maj, fordi der fortsat er problemer med indeklimaet i den nye hal 2. Det viser en rapport fra Teknologisk Institut, som på kommunens foranledning har tjekket indeklimaet, efter svømmehallen tidligere på året fik udskiftet ventilationssystemet.

Også dengang var der problemer med indeklimaet, og det har det nye ventilationssystem altså ikke rettet op på.

- Vi håbede, at forbedringen af ventilationen i svømmehallen ville løse de problemer, som nogle medarbejdere og gæster har oplevet med dårligt indeklima, men for at opnå et optimalt indeklima også på den lange bane vælger vi at følge Teknologisk Instituts anbefaling om at udskifte vandbehandlingsanlægget, siger Jørgen Lerhard, direktør i Høje-Taastrup Kommune.

Ifølge rapporten, som er udført på baggrund af en lang række målinger, er det nødvendigt at udskifte vandbehandlingsanlægget for at opnå et mere optimalt indeklima. Derfor må hallen lukke endnu engang, mens det omfattende vandbehandlingssystem bliver udskiftet.

- Vi skiftede ikke vandbehandlingssystemet i første omgang, da hallen var lukket for at få udskiftet ventilationssystemet, fordi vi håbede, at det ville være nok at forbedre ventilationen. Men det var det altså ikke, så derfor må vi lukke igen. Det er smadder irriterende, men nu får vi trods alt en god løsning, siger borgmester Michael Ziegler.

Det er ikke endelig afklaret, hvornår hal 2 åbner igen.

- Men det drejer sig nok om måneder frem for uger, siger Michael Ziegler og fortæller, at datoen for genåbningen vil blive meldt ud, så snart den ligger fast.

Borgmesteren fortæller ligeledes, at kommunen vil rejse krav mod leverandøren, så regningen ikke ender hos kommunen.

- Men her og nu handler det om at få problemet udbedret, så borgerne kan bruge hallen, siger Michael Ziegler.

Åbent i hal 1 Lukningen af hal 2 vil naturligvis berøre hallens gæster. Aktiviteterne bliver samlet i hal 1, som stadig er åben, da den har separat vandbehandlingsanlæg.

Åbningstiderne i hal 1 bliver til gengæld udvidet, og foreningsbrugerne og skolerne vil blive tilbudt nye tider i hal 1.

Brugerrådsformand og formand for svømmeklubben Swim Team Taastrup (STT) Helle Cornelius-Knudsen glæder sig over, at anlægget til vandbehandling nu skiftes, så der én gang for alle kommer styr på teknikken i den nye hal.

- Det giver naturligvis nogle forstyrrelser for alle svømmehallens gæster. STT's elitesvømmeres forberedelser til DM langbane bliver påvirket af lukningen, fordi de nu må nøjes med at træne på kortbane hen over sommeren. Når det er sagt, er det jo det bedst tænkelige tidspunkt at få forholdene bragt i orden, så vi forhåbentligt kan blive klar til sæsonstart hurtigst muligt efter ferien, siger Helle Cornelius-Knudsen.

Sommerperioden er traditionelt »lavsæson«, så en del foreningsaktiviteter er allerede gået på sommerferie.