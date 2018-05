Mettes Hjørne i Hedehusene havde ønsket at opstætte spillemaskiner, men det har politikerne nu sagt nej til.

Send til din ven. X Artiklen: Udvalg sætter foden i døren: Nej tak til lokale spillehaller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalg sætter foden i døren: Nej tak til lokale spillehaller

Taastrup - 12. maj 2018 kl. 15:01 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke brug for spillehaller i Høje-Taastrup Kommune, og derfor får Mettes Hjørne på Hovedgaden 490 i Hedehusene indtil videre ikke lov til at opsætte spillemaskiner på stedet, som de ellers havde ansøgt om.

Det har politikerne i plan- og miljøudvalget besluttet på sit seneste møde, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Vi synes ikke, vi skal have den slags spillesteder i kommunen. Vi ved, at det kan friste sarte sjæle, og der er allerede masser af muligheder for at spille på nettet eller tæt på i andre byer. Vi behøver ikke skabe endnu flere muligheder, siger Peter Faarbæk (S), formand for plan- og miljøudvalget.

De Konservative havde som eneste parti ønsket, at der skulle udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan for Hovedgaden 490, så kommunen kunne efterkomme ønsket om at opsætte flere spillemaskiner. Men det forslag var der ikke opbakning til fra Socialdemokratiet og Lokallisten.

- Vi ville gerne have givet tilladelse til den konkrete ansøger, men vi er også klar over, at der følger en del arbejde med for administrationen, hvis den skulle gives. Så når der ikke er opbakning fra de øvrige partier, så vil vi ikke forfølge sagen yderligere, forklarer Steffen Mølgaard Hansen (K), medlem af plan- og miljøudvalget.

De Konservative valgte derfor ikke at benytte den såkaldte standsningsret, der ellers ville have fået sagen sendt til yderligere behandling i byrådet, hvor De Konservative har absolut flertal. I stedet stemte partiet sammen med de øvrige for administrationens indstilling om, at en tilladelse må afvente en revision af den overordnede kommuneplan.

Ifølge den nuværende kommuneplan kan der nemlig ikke opstilles gevinstgivende spilleautomater uden for det regionale fritidsområde, hvor Nordic Water Universe skal etableres. Dog kan der etableres op til tre automater i tilknytning til restauranter, værtshuse med spiritusbevilling med flere.

En revision af Kommuneplan 2014 forventes at komme inden for 1-2 år, oplyser Peter Faarbæk.