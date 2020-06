Det er grundene på Høje Taastrup Vej 22 og 24, der ejes af samme ejer, der har fået lov til at gå sammen om at udstykke dele af grundene til en ny grund, der får indkørsel fra Espens Vænge. Foto: Skråfoto

Udstykning splitter byrådet: Må flere grundejere gå sammen om udstykning?

Administrationen anbefalede et afslag, fordi de to grunde i forvejen ikke er ekstraordinært store (894 og 898 m2), og fordi den nye grund vil blive meget smal, hvilket kan give gener for naboerne.

Her skulle politikerne tage stilling til en ansøgning fra ejeren af to nabogrunde på Høje Taastrup Vej 22 og 24, som ønsker at udstykke dele af hver til én ny grund. Det vil kræve en dispensation, da de tre nye grunde vil blive mindre end tilladt i byplanvedtægten. Ifølge vedtægten skal grundene være mindst 700 m2, men med de nye udstykninger bliver de to nuværende grunde 545 og 554 m2, mens den nye grund bliver på 691 m2 - og dertil kun 16,5 meter i bredden, selvom vedtægten for området siger mindst 20 meter

Skal to grundejere have lov til at udstykke en del af hver deres grund til en ny fælles grund?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her