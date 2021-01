Udstilling og koncert udskydes

Udstillingen skulle have været i perioden 2. februar - 6. marts, og der skulle have været fernisering og koncert lørdag den 6. februar 2021, en det bliver nu ikke til noget.

- Vi kan dog allerede nu fortælle, at dette spændende arrangement er flyttet til efteråret 2021. Yderligere information om dette kommer på et senere tidspunkt, oplyser kunstforeningen.

- I bestyrelsen er vi uændret aktive med at følge med i udviklingen og vilkårene for gennemførelsen af vore planlagte aktiviteter og arrangementer. Som en del af dette arbejde er vi løbende i dialog med blandt andre kommunen, hvad angår det økonomiske grundlag for vore aktiviteter samt adgangs- og åbningsbetingelserne for os i idrætshallerne, oplyser Foyer'ens bestyrelse.