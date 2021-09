Barbara Kaad Ostenfeld, som bruger kunstnernavnet BAKAOS, foran egne kunstværker. Foto: Klok Fotografi

Udstilling: Et univers af tegnede »malerier«

Taastrup - 26. september 2021 kl. 15:41 Kontakt redaktionen

Taastrup Kunstforening inviterer til en udstilling med et univers af tegnede 'malerier'. Der afholdes fernisering tirsdag den 28. september klokken 19.30 i Taastrup Kulturcenter.

Her vil kunstneren være til stede og fortælle om sin kunst, og Taastrup Kunstforening byder på lidt til ganen - alle er velkommen.

Med sin genkendelige streg har BAKAOS, hvis rigtige navn er Barbara Kaad Ostenfeld, gjort sig bemærket med sin helt egen unikke stil fyldt med farver, fantasivæsner og masser af prikker. BAKAOS' inspiration kommer fra tanker og følelser samt hendes livsværdier om, at vi skal værdsætte og respektere hinandens forskelligheder - såsom evner, kulturer, etnicitet og udseende. De mange forskellige væsner i værkerne symboliserer forskellighederne og skal fremhæve, at det er forskellighederne, der gør verden til et spændende sted at være.

BAKAOS' tegnede univers strækker sig ud over lærreder og papir til både vaser, sten, en gammel kakkelovn, en mannequin, en nøgen mand, kun fantasien sætter grænsen.

Barbara Kaad Ostenfeld har tegnet, siden hun kunne holde på et tegneredskab. Hun har ikke modtaget nogen former for uddannelse inden for kunst eller farvelære. Hun laver heller ikke skitser, men tegner fra sit hjerte og sjæl.

- Du kan lægge et lærred foran mig og så går der 10-20 sekunder, så begynder jeg at tegne, siger hun.

I august 2015, sprang Barbara Kaad Ostenfeld ud med sin kunst på fuld tid, og i starten af 2016 udstillede hun på Skandinaviens største kunstmesse Art Nordic. I 2017 kom hun med på en række museumsudstillinger i Grønland med værker inspireret af H.C. Andersens eventyr samt på H.C. Andersen Festivallen i Odense. I 2019 blev hun valgt til at deltage i udstillingen og konferencen 'Art for Peace' i Paris, bl.a. organiseret af UNESCO. I dag står det hende lysende klart, at det at skabe kunst og sprede budskabet om gensidig tolerance, i et forsøg på at bidrage til at skabe fred i verden, er hendes kald og mening med livet.

Udstillingen kan herefter ses frem til og med torsdag den 4. november 2021.