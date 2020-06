Cathrine Büchner Sørensen har i forbindelse med sin fagprøve som blomsterdekoratør lavet blomsterplakater. Privatfoto

Udstiller fagprøve: Blomsterplakater med budskab om at huske det vigtige

Taastrup - 21. juni 2020

I forbindelse med sin fagprøve som blomsterdekoratør har Cahrine Büchner Sørensen, der er elev hos Casa Blanca Blomster i Hedehusene lavet en række blomsterplakater, som man kan opleve hos blomsterforretningen.

- Jeg har taget inspiration i Karen Blixen, en af vor tids største danske forfattere herhjemme. Karen Blixen var selv passioneret blomsterkunstner, og selvom hun mest af alt er kendt for forfatterskabet, ønsker jeg at hylde hendes blomsterarbejde, siger Cathrine Büchner Sørensen.

Ifølge Cathrine Büchner Sørensen udtalte Karen Blixen selv, hvordan det at arrangere blomster er som at male et maleri.

Det var sådan hun havde hun det, hver gang hun arrangerede blomster i sine vaser på Rungstedlund.

- Mine »blomstermalerier« er med et moderne fotografisk udtryk printet i A2 størrelse, og det betyder, at plakaterne kan passe ind hos enhver, der vil have lidt kulør på deres vægge, siger Cathrine Büchner Sørensen.

Hun fortæller, at motiverne til plakaterne er inspireret af et af Karen Blixens sidste interviews, hvor hun gav et råd til ungdommen: »Først og fremmest skal man være modig. Man kan ikke leve uden et stort mod. Og hvis de spurgte mig igen, ville jeg sige: Man må kunne elske, og man må have humoristisk sans«.

Plakaterne har derfor fået titlerne »mod«, »kærlighed« og »humor«, som er en lille reminder om, at man skal huske på, hvad der er vigtigt, og som kan skabe glæde i hverdagen, samtidig med man kan kigge på skønne blomster.

Plakaterne opleves frem til august opleves hos Casa Blanca Blomster i Hedehusene.