Se billedserie Det danske flag bliver hejst, for at symbolisere starten på en ny dag. Det er fra udsendelsen i Afghanistan. Foto: Lasse Mørch

Send til din ven. X Artiklen: Udsendt veteran: Min far græd lidt, da han anerkendte at jeg skulle tage af sted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udsendt veteran: Min far græd lidt, da han anerkendte at jeg skulle tage af sted

Taastrup - 09. september 2021 kl. 17:51 Af Melisa, Malaika, Bahin & Zehra fra 3y på Høje-Taastrup Gymnasium Kontakt redaktionen

Lasse Mørch er navnet på en 31-årig folkeskolelærer, og navnet på en af de danskere, der blev udsendt til Afghanistan med holdet ISAF10 i 2010.

Vi har været så heldige at interviewe Lasse Mørch omkring hans oplevelse i militæret, og hvilken effekt det må have haft på ham. Her er, hvad han tænkte før udsendelsen. Det sker i anledningen af den årlige nationale flagdag, der blev fejret 5. september.

- Jeg har altid mødt andre end mig selv og mødt verden. Jeg besluttede mig for at være soldat, da jeg gerne ville ud på den anden side. Jeg ville gerne ud at prøve det, som mange ikke har set, siger Lasse Mørch, da vi spørger ham indtil hans tanker bag hans valg af militærvejen.

Han er på daværende tidspunkt en ung 21-årig mand, og derfor giver hans svar også meget god mening. Han vil gerne prøve noget nyt, noget som ikke alle lige går rundt og prøver, og derfor vælger han at være en soldat i militæret.

Dog fortæller han også, at hans forældre ikke har været helt så ivrige efter at se deres søn blive udsendt.

Fakta om artiklen Samarbejdsprojekt:



- Lokalavisen Taastrup har i samarbejde med 3y på Høje-Taastrup Gymnasium aftalt at bringe et par artikler fra klassens projekt i forbindelse med flagdagen, der blev afholdt den 5. september.



- 3y har i august og september deltaget i et projekt om Danmarks udsendte i samarbejde med projektleder Ann-Christina Salquist og veterankoordinator i Høje-Taastrup Kommune, Maria Frydensberg.



- Klassen har arbejdet med projektet i fagene samfundsfag, historie og dansk, og har været til udstillingen »Gennem ild og vand« på rådhuset i Høje-Taastrup Kommune, der handler om Danmarks udsendte i krig siden 1948.



- Derudover har klassen deltaget i et fællesforedrag på gymnasiet, hvor veteran Kim Kristiansen, kaptajn i forsvaret, fortalte sin historie for alle skolens elever.



- Efterfølgende fik klassen lov til at tale med veteranen på egen hånd. Via kontakt gennem Maria Frydensberg har klassen interviewet en række veteraner, og det er der kommet en række artikler ud af.



- Artiklerne kan læses på www.sn.dk/taastrup

De mente ikke, det var en god idé.

Modstand fra sine pårørende Lasse Mørch beskriver den hårde modstand, som han fik fra sine forældre, der ikke ønskede, at han drog i krig i Afghanistan - i frygt for at miste ham.

Han beskriver således en aften med sin far, da han første gang støtter op om beslutningen.

- Min far kom en juleaften til mig og klappede mig på skulderen, hvor han stod og græd lidt. Han havde fået lidt at drikke. På 2. juledag sagde han til mig: »Jamen du skal selvfølgelig bare tage af sted, jeg er med dig hele vejen«. Det var svært for ham at sige, for han vidste, at han ville ikke miste mig, før jeg tog af sted, han kunne miste mig, når jeg tog af sted, han kunne miste mig som søn, men hvis han sagde nej, ville jeg droppe kontakten med ham. Min mor blev ved med at sige, at det var en dårlig ide, fortæller Lasse Mørch.

For ham var der ikke noget, der ville kunne påvirke hans beslutning. Men da hans forældre til sidst støttede op om hans beslutning, var det befriende, og det betød enormt meget for ham.

Kom hjem i 2011 Lasse Mørch fortæller, at han stadig efter 10 år oplever den effekt, som udsendelsen har haft på ham.

Et eksempel på en hændelse, hvor man får indtrykket af, at han stadig er påvirket, fortæller han om her:

- Jeg havde en elev på et tidspunkt, som havde smadret sin skærm på sin telefon, og hun græd. På den ene side skal jeg stå og tænke »nårh, er en af dine klassekammerater døde, nej, godt det er bare en telefon, kom videre«, og på den anden side skal jeg stadig huske, at det er noget af det værste, der er sket for hende, fortæller veteranen.

I dag ser han anderledes på livet. I mange år ville Lasse Mørch ikke tale om sin oplevelse i Afghanistan, da den havde sat et præg på ham.

Han nævnte det eksempelvis ikke, når han var til jobsamtale. Jo ældre han blev, jo mere bevidst blev han dog.

Lasse Mørch brugte lang tid på at få ro i sig selv og få gode forhold med dem omkring ham. Det første år efter hans tilbagekomst, fortæller han, var det år, der havde den største effekt på ham.

Han var som person blevet meget aggressiv og kunne ikke føle glæde på samme måde som før. Først efter et helt år følte han sig endelig som sig selv igen.

I dag anerkender han denne vigtige del af ham, som er en del af hans liv og karakter. Denne del vælger han ikke længere at skjule fra verden, men i stedet viser han den stolt frem.

Afghanistan i dag For Lasse Mørch var udsendelsen til Afghanistan noget helt særligt for at kunne overbevise sin mandighed overfor sig selv.

Han fortæller, at den nuværende situation i Afghanistan på den ene side påvirker ham og alligevel ikke, da det mest var for sin egen skyld, at han drog af sted i krig i år 2010.

For Lasse Mørch er det dog skuffende at se, hvilket resultat krigen indtil videre har mundet ud i. Om krigen har været spild, mener Mørch bestemt ikke, for dengang han selv var af sted i Afghanistan i 2010, følte de udsendte soldater, at de gjorde hvad de kunne.