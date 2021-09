Erik Haraldsson på et skib under en af hans udsendelser. Foto: Erik Haraldsson

Send til din ven. X Artiklen: Udsendt veteran: - Det er det værste, når man ikke kan gøre noget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udsendt veteran: - Det er det værste, når man ikke kan gøre noget

Taastrup - 10. september 2021 kl. 17:20 Af Alia, Ronja, Tanya og Vivian fra 3y på Høje-Taastrup Gymnasium Kontakt redaktionen

Vi har alle stået i en situation, hvor vi ikke kunne gøre noget, selvom vi gerne ville.

Den situation har Erik Haraldsson oplevet. Det var en personlig episode med store konsekvenser, som ingen ville ønske at stå i. Det fortæller han i et interview.

58-årige Erik Haraldsson har været ansat i Forsvaret i 40 år, men er sygemeldt nu og har siden 22. august været det i tre år:

- Det er nemt, hvis man mister et ben eller brækker en arm, så har man noget fysisk at se, end hvis det var noget psykisk indeni som man ikke kan se, fortæller Erik Haraldsson, der har arbejdsskadesag kørende i øjeblikket.

Han var sidst udsendt i Den Persiske Golf tilbage i 2017.

Fakta om artiklen Samarbejdsprojekt:



- Lokalavisen Taastrup har i samarbejde med 3y på Høje-Taastrup Gymnasium aftalt at bringe et par artikler fra klassens projekt i forbindelse med flagdagen, der blev afholdt den 5. september.



- 3y har i august og september deltaget i et projekt om Danmarks udsendte i samarbejde med projektleder Ann-Christina Salquist og veterankoordinator i Høje-Taastrup Kommune, Maria Frydensberg.



- Klassen har arbejdet med projektet i fagene samfundsfag, historie og dansk, og har været til udstillingen »Gennem ild og vand« på rådhuset i Høje-Taastrup Kommune, der handler om Danmarks udsendte i krig siden 1948.



- Derudover har klassen deltaget i et fællesforedrag på gymnasiet, hvor veteran Kim Kristiansen, kaptajn i forsvaret, fortalte sin historie for alle skolens elever.



- Efterfølgende fik klassen lov til at tale med veteranen på egen hånd. Via kontakt gennem Maria Frydensberg har klassen interviewet en række veteraner, og det er der kommet en række artikler ud af.



- Artiklerne kan læses på www.sn.dk/taastrup

Erik Haraldsson begyndte sin militære karriere i Søværnet som 17-årig efter 10 klasse, da han lige skulle se, hvad det var for noget.

Han fortæller, at livet i militæret lige var noget, »man skulle vænne sig til«.

- Det var lidt underlidt, at der stod en mand og råbte ad en. Igen, det var tilbage i 1981, der var lidt andre regler, end der er i dag, så det skulle man lige vænne sig til. Det gik egentlig forholdsvis hurtigt. Hvis man bare behandler folk, som de selv vil blive behandlet, så kommer man langt, fortæller veteranen i anledningen af flagdagen den 5. september, der hædrer nuværende og tidligere udsendte fra Danmark.

Udsendt flere steder Erik Haraldsson har været udsendt i blandt andet Adénbugten og Syrien.

Adénbugten er en bugt i Det Arabiske Hav, og her har Søværnet og Flyvevåbnet bekæmpet pirateri i farvandet ud for Somalia:

- Jeg har haft fem ture ned til Adénbugten. Jeg var der med det første hold tilbage i 2008. Der kunne man tydeligt se, hvordan tingene udviklede sig. Først startede det med noget, der lignede drengestreger, til at gå hen og blive gennemsyret af organiseret kriminalitet til sidst. Det var nogle modbydelige bagmænd. De var fuldstændige ligeglade med menneskeliv. Og nogle af de ting, man oplevede dernede, var forfærdelige. Der gik mange historier om, hvad der skete, såsom henrettelser på skibene og med gidsler, det var frygteligt. Man kunne ikke gøre noget. Det var næsten det værste, siger Erik Haraldsson.

Hank fremhæver også en anden oplevelse, han havde som udsendt.

- Jeg ved ikke, om I kan huske det, men Søren og Eddy, de blev taget til fange og sad 888 dage nede i Somalia. De blev taget, mens jeg havde vagt. Der lå vi inde i havnen i Muscat (Omans hovedstad, red.) på det tidspunkt. Og der var det mig, der sad og kommunikerede hjem til Søværnets operative kommando og med et tyrkisk skib, der lå ude ved deres skib, der var blevet kapret. Ham fra rederiet siger så til mig: »Jeg tror, de har taget dem«, og så siger jeg, »at det kan du være sikker på, det har de ikke, det har vi aldrig oplevet hernede«. Vi mente, at de var gået i et »saferoom«, hvor man kan låse sig inde, og bruge en radio til at kalde efter hjælp. Vi fandt ud af, at de var blevet taget som gidsler, og så gik der 888 dage, før de kom hjem. Det gjorde ret ondt, det kunne min kone også mærke på mig, da jeg kom hjem, fortæller Erik Haraldsson og fortsætter.

- Så det at ligge i havn var næsten det værste, selvom vi også skal ind og have lov til at slappe af, men det var hårdt. Jeg var også dernede, da en familie fra Kalundborg blev taget. Den var også hård. Der var blandt andet en pige på 13 år. Familien havde tre børn og den yngste var 13. Det var så uhyggeligt at tænke på, hvad børnene skulle udsættes for. Det er sådan nogle ting, jeg ikke kan lade være med at tænke på, og det var nok også derfor, jeg blev ramt og nu er sygemeldt. Det er det værste, når man ikke kan gøre noget, selvom man godt ved, at man kan, men ikke må, siger veteranen.

Winning hearts and minds Erik Haraldsson nævner også, at Forsvarets indsats i Somalia har hjulpet, og han fortæller om mødet med nogle lokale fiskere, der har gjort indtryk.

- Der var fiskere, som rent faktisk var fiskere, og når vi så hilste på dem, fik vi nogle fisk med hjem. Og så fik de førstehjælpsudstyr som handsker og andre småting, såsom vand, brød, sodavand, eller hvis bageren havde bagt noget kage, fortæller han.

Erik Haraldsson kommer ind på, hvordan de udsendte har brugt »Winning hearts and minds«-strategien (fra engelsk »At vinde hjerter og sind«). Det er et begreb, der lejlighedsvis kommer til udtryk i løsningen af krig, oprør og andre konflikter, hvor den ene side ikke søger at sejre ved brug af overlegen magt, men ved at gøre følelsesmæssige eller intellektuelle appeller til svingende tilhængere af den anden side.