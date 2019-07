Se billedserie Sådan så det ud, da børnene på Get2Fodboldskolen sparkede straffespark på borgmester Michael Ziegler. PR-foto

Udsatte børn fik en uge med fodbold og sparkede straffe på borgmesteren

Taastrup - 09. juli 2019

Fodboldstøvlerne blev snøret og boldende skudt af sted, da Høje-Taastrup IF sammen med TG80 IF i sidste uge holdt Get2Fodboldskole.

I år var der 42 deltagere, hvoraf 7 var piger. Det er en lidt lavere andel end normalt, for andelen af piger på Get2Fodboldskoler ligger i snit på 30 procent, mens tallet for de gængse fodboldskoler er på 23 procent. Sidste år var der 51 børn på fodboldskolen, der blev afholdt på banerne i Gadehavegaard.

På fodboldskolen havde deltagerne en god uge, hvor de blandt andet havde besøg af borgmester Michael Ziegler (K), der nøjagtig som sidste år tog målmandshandsker på, mens børnene fik lov at skyde straffespark på ham.

Som sidste år var der skarp kontrol med hensyn til VAR, og Michael Ziegler måtte instrueres i, at der altså skulle være mindst en fod på målstregen, når skuddet fra de deltagende børn blev fyret af.

Stimen med at redde straffesparkene stiger stødt. Sidste år var niveauet på højde med Kasper Schmeichels fra VM, og i år var formen endnu bedre, lyder meldingerne.

Udover borgmesteren var næstformand i DBU og DIF Bent Clausen til stede, ligesom medarbejdere i kommunens administration, konsulenterne Lars Kruse, Kristina Lind Thrane og Mads fra DIF samt DBU Sjælland-konsulent Ole Mikkelsen.

Get2Fodboldskolerne kører nu på 9. år. Og i alt er der nu 15 Get2Fodboldskoler rundt om i landet, hvor lige i omegnen af 1000 børn nyder godt af diverse sponsorater fra blandt andet Nordea-fonden, som giver værdigt trængende børn muligheden for fem dage sammen med verdens bedste legetøj, fodboldbolden, samt øge muligheden for at få nye venner.

Og det er der en helt særlig grund til, forklarer Bent Clausen.

- Get2Fodboldskolerne viser sig hvert år at være en succes, og det er positivt, at alle børn kan få samme muligheder og de gode oplevelser, som fodbolden kan være med til at give. Derfor er der i år også to nye Get2Fodboldskoler på programmet, så endnu flere børn kan få samme oplevelser som deres kammerater, siger han.

Get2Fodboldskoler følger samme koncept som de gængse fodboldskoler, bortset fra at deltagerne bliver rekrutteret og kun betaler et symbolsk beløb for at deltage.

- Målet med Get2Fodboldskolerne er at give børn en uge i sommerferien med masser af oplevelser og at inkludere samt fastholde børnene i dansk foreningsidræt ,og Get2Fodboldskolerne er kommet for at blive. For vi skal huske, at fodbold er for alle. Og det er netop det, vi forsøger med fodboldskoler for udsatte børn, der naturligvis består af fodbold, men allerhøjeste grad også af fællesskab, siger Bent Clausen.

De 1000 deltagere i år er en stigning på mere en fem procent i forhold til sidste år.