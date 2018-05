Charlotteager i Hedehusene er igen på regeringens Ghettoliste. Foto: Stina Felby Egerup

Udsat boligområde ryger tilbage på ghettoliste

Taastrup - 09. maj 2018 kl. 10:52 Af kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Boligområdet Charlotteager i Hedehusene er igen at finde på regeringens såkaldte ghettoliste.

Det sker onsdag, hvor regeringen samme med Dansk Folkeparti, SF og Socialdemokratiet har offentliggjort en delaftale, der skal understøtte målet om, at der i 2030 ikke er ghettoområder i Danmark.

I aftalen er kriterierne for, hvornår et område er en ghetto, blevet opdateret. Og det betyder, at der nu er 30 områder i Danmark, der er ghettoer mod tidligere 22.

Og et af de områder, der er nye på listen, er altså Charlotteager, der eller røg af ghettolisten, da de den blev præsenteret 1. december sidste år.

Det er to af de fem nuværende ghettokriterier, der ændres. Det gælder kriterierne om uddannelse og kriminalitet.

Uddannelseskriteriet: Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 procent.

Det betyder, at uddannelsesdata renses for alle selvrapporterede og skønnede data, så der kun medregnes uddannelser, som er taget eller godkendt i Danmark, og som derfor kan bruges til at få et arbejde i det danske samfund. Før var også uoplyst uddannelse indregnet og grænseværdien var 50 procent.

Kriminalitetskriteriet: Andelen af beboere på 18 år og derover dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

Det betyder, at kriteriet for andelen af dømte gøres dynamisk, så det tager højde for udviklingen i kriminaliteten på landsplan. Kriterieværdien fastsættes til tre gange landsgennemsnittet. Indtil nu var kriteriet, at antallet af dømte oversteg 2,7 procent af beboerne på 18 år eller derover, opgjort som et gennemsnit over de seneste to år.

Taastrupgård og Gadehavegård i Taastrup er fortsat på regeringens ghettoliste, efter kriterierne er opdateret.

