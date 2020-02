Borgerne i Høje-Taastrup vil komme til at mærke, hvis regeringens udspil til en ny udligningsreform bliver vedtaget, da kommunen står til at miste millioner af kroner. Men hvor mange, der egentlig stammer fra udligningsordningen, var der ikke helt enighed om på tirsdagens byrådsmøde.

Udligning stjal dagsordenen

Brevet handler om det udspil til en ny udligningsordning, som regeringen har fremlagt. Den er Det Konservative Folkeparti i Høje-Taastrup mildest talt utilfreds med, og derfor forslog partiet på tirsdagens byrådsmøde, at et samlet byråd sendte et brev til Regeringen og folketingets Social- og Indenrigsudvalg, hvori man protesterede mod udspillet.

1 time og 38 minutter. Så lang tid brugte byrådet i Høje-Taastrup på at diskutere ordlyden af et brev, da der tirsdag aften var byrådsmøde.

