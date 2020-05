Se billedserie Lerholmen kommer til at bestå af i alt 186 lejligheder. Her er det en illustration, der viser gårdrummet. Illustration: Balder

Udlejning af boliger i ny bydel skydes i gang

Taastrup - 12. maj 2020 kl. 05:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 17. maj starter udlejningen af de nye boliger i Lerholmen, beliggende på Sporstræde i Nærheden lige ved den nye bro i Hedehusene.

Lerholmen består af i alt 186 lejeboliger, og de forventes at være indflytningsklare fra efteråret 2020. Lejeboligerne varierer i størrelse fra 2-4 værelser, fordelt på 58-99 m2, og alle har tilknyttet egen altan eller terrasse.

- Vi har bestræbt os på at skabe lyse og funktionelle hjem, der er skræddersyet til hverdagen. Og boligerne her er både miljøvenlige og fremtidssikrede. Bebyggelsen opfylder kravene til det højeste energimærke, alle boliger forsynes med eget ventilationsanlæg med høj virkningsgrad, og bygningerne opvarmes med lavtemperaturfjernvarme, som er en mere miljøvenlig varmeforsyning. Herudover bliver der monteret solceller på ejendommens tage, fortæller Lasse Aagaard-Møller, projektchef hos Balder Danmark

Fælles gårdrum Lerholmen er opført i et samarbejde mellem Balder Danmark, Sjælsø Management og DesignGroup Architects.

Bebyggelsen er anlagt som en åben karrébebyggelse med opgangshuse i tre til seks etager, og i midten er der et gårdrum.

På grundens østlige tredjedel er der ved at blive etableret en Bovieran-bygning, som bliver et seniorbofællesskab for beboere på 55+.

Adgangen til Lerholmens lejligheder sker fra det fælles gårdrum, og det skal ifølge Balder være med til at give muligheder for at beboerne kan mødes og tale sammen.

- Gårdrummet er skræddersyet til hygge, fællesskab, nærvær samt rolige stunder. Her opføres en legeskov til de mindste, en glaspavillon, bålsted, legehus, boldbane og meget mere, fortæller Lasse Aagaard-Møller.

Udvikling i gang Udviklingen af Nærheden er i fuld gang. Og visionen om at skabe en ny bydel med mulighed for at leve en nem hverdag med et stærkt fællesskab begynder at vise sig i bybilledet.

- 500 mennesker har allerede bosat sig i Nærheden, og mange flere er på vej i takt med, at en række nye boligbyggerier, herunder Lerholmen, realiseres. Også en helt ny og ambitiøs folkeskole samt en dagligvarebutik er ved at blive bygget i hjertet af Nærheden, siger Ole Møller, direktør i byudviklingsselskabet NærHeden P/S.

Mange af de initiativer, der skal fremme fællesskabet, begynder også at tage form, herunder byhaven med fælles udekøkken, Kvarterhusene, delebilordning og et grønt partstrøg.

- Med de gode rammer for fællesskab, levende byliv og grønne naturområder er Nærheden et attraktivt sted at bosætte sig. Vi glæder os til, at de nye beboere flytter ind i Lerholmen og bliver en del af Nærheden, siger Ole Møller.

Udlejning begynder Lerholmens udlejningsstart finder sted søndag den 17. maj, og her kan man få en individuel fremvisning af prøveboligen.

Fremvisning kræver tilmelding, som sker via lerholmen.dk.

Adressen til prøveboligen er: Sporstræde 21, 2640 Hedehusene. Da adressen endnu ikke findes i de fleste GPS'er, kan man i stedet køre efter adressen: Hedesvinget 1, 2640 Hedehusene.

Priser og plantegninger for de første 62 lejligheder kan ses på www.lerholmen.dk.