Udlejer troppede op med truende adfærd: - Han ville markere sig på uheldig måde

Taastrup - 03. juli 2021 kl. 12:40 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Lejernes Landsorganisations (LLO) afdeling Vestegnen har bistået Beboerrepræsentationen Taastrup Park i en række sager mod udlejeren af ejendommen på Parkvej i de senere år.

I forbindelse med at flere sager var indbragt til huslejenævnet i Høje-Taastrup Kommune, oplevede lokalformand Peter Larsen, at udlejer Musa Dogan Kaplan troppede op på LLO's kontor med to andre mænd. Og de var ikke venligt stemt.

- Vi er jo en uvildig part, der hjælper lejerne. Det er ikke så tit, at vi bliver angrebet fysisk eller verbalt. Men de havde en truende adfærd. De gjorde ikke noget fysisk og gik, da de blev bedt om at gå. Men jeg følte, at han ville markere sig på en meget uheldig måde, siger Peter Larsen.

Han er af den opfattelse, at udlejeren i ejendommen gør alt for at omgås reglerne på området.

- Vi mener, udlejeren bryder flere af de regler, der findes på området. For den måde, han driver ejendommen på, er ikke normalt. Han er en fyr, der omgås reglerne ved at fastsætte horrible huslejer og afregne depositum hos nogle af lejerne i løn, fordi de bliver ansat i hans firma. Efter min mening er han en multikunstner inden for sit erhverv. Det eneste, han ikke kan, er dansk lovgivning, siger Peter Larsen.

Eneste mulighed Lokalformanden fortæller, at der ikke er mange muligheder for lejere for at gøre noget ved sådanne situationer, som lejerne i ejendommen på Parkvej står i og har gjort det de senere år.

- Den eneste mulighed er, at lejerne kan indbringe sager til huslejenævnet. Og hvis sagen er virkelig grel, så kan man få frataget retten til at administrere, siger Peter Larsen.

I sagerne om ejendommen på Parkvej 7-15 har Peter Larsen også en opfattelse af, at udlejeren forsøger at trække sagerne i langdrag.

- Det er ikke normalt, at det tager så lang tid at få sager behandlet. Vi oplever, at han får lov at sylte det så længe. Det plejer ikke at tage to år at få en afgørelse, siger Peter Larsen.

Musa Dogan Kaplan afviser anklagerne om at have troppet op med to mænd og virket truende. Han erkender, at han troppede op ved kontoret, men der var lukket, fortæller han.

- Jeg er mødt op forgæves, og vi har aldrig mødtes på kontoret, siger Musa Dogan Kaplan, der ikke ønsker at kommentere på sagen.