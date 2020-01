På et stort borgermøde i marts 2019 kunne man se, hvordan de nye containere til affaldet kommer til at se ud. Nu går der dog yderligere et år, før de kommer ud til borgerne, for den nye affaldsordning vil først træde i kraft den 1. januar 2022. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Udbud gik galt: Ny affalds-ordning må udskydes et år

Taastrup - 31. januar 2020

Der kommer til at gå endnu et år, før husejerne i Høje-Taastrup Kommune kan få hentet deres sorterede husholdningsaffald.

Det gik nemlig ikke helt som ventet, da Høje-Taastrup Kommune sendte opgaven med at indsamle affald fra borgerne i udbud. Tilbuddene var alt for dyre, og to renovatører har klaget over udbuddet.

- Vi fik simpelthen bygget for mange ting og parametre ind i opgaven, som de skulle, de skulle byde ind på, og så ender man med nogle høje bud. Så nu forenkler vi det og prøver at sende det i udbud igen, forklarer borgmester Michael Ziegler (K).

Udskydes et år

Det tidligere udbud er derfor aflyst, og opgaven skal nu igen sendes i udbud - og der betyder en forsinkelse på et år, så den nye affaldsordning først kan træde i kraft for villaejere til januar 2022.

Den ordning betyder, at borgerne skal sortere deres affald i syv fraktioner: Madaffald, restaffald, pap, papir, plast, glas og metal, og dertil farligt affald.

Som følge af ordningen vil alle såkaldte haveboliger, altså villaer og rækkehuse, skulle have tre plastikcontainere ståede til affaldet. Hver container har to kamre og kan således rumme to typer affald.

Mad- og restaffald vil blive indsamlet hver anden uge, dog vil tømningen i sommermånederne maj-august ske hver uge for at undgå lugtgener.

I etagebebyggelse bliver de nuværende fælles containere suppleret med ekstra containere til de fraktioner, der ikke allerede i dag frasorteres, primært madaffald. De kommer ud til bebyggelserne i løbet af 2021.

Skal køre på gas

Byrådet har vedtaget, at de skraldevogne, der skal indsamle affaldet, skal køre på biogas fremfor diesel.

Med valget af gas som drivmiddel bliver løsningen dyrere. I forhold til diesel er prisen med biogas ifølge en opgørelse fra Cowi cirka 16 procent dyrere på driftsdelen, men det er en bedre løsning for miljøet.

- Biogas er mere CO2-venlig end både diesel og el, så det mener vi er det rigtige valg i en grøn kommune som Høje-Taastrup til trods for, at løsningen så bliver lidt dyrere, siger Michael Ziegler.

Dyrere for alle

Regningen for den nye affaldsordning ender hos borgerne. Det skyldes, at affaldsområdet fungerer efter et såkaldt hvile-i-sig-selv-princip, hvilket betyder, at kommunen opkræver de faktiske udgifter fra borgerne - kommunen må hverken yde tilskud til eller tjene på ordningen.

I dag er affaldsgebyret for huse og rækkehuse 2854 kroner om året, og med den nye ordning forventes omkostningerne at stige. Blandt andet skal borgerne betale for de mange nye containere, som er prissat til 27 millioner kroner. De betales i første omgang af kommunen, men skal derefter afdrages af borgerne.

I det nye udbud kommer kontraktperioden til at gælde i fem år.