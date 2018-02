Tyveri udviklede sig til røveri

Et tyveri udviklede sig, ifølge politiet, mandag eftermiddag klokken 15.15 til et røveri, da en 18-årig mand fra Taastrup forsøgte at forlade en forretning på Høje Taastrup Boulevard med en energidrik, han ikke havde betalt for. Manden slog ud efter butikkens souschef og gav verbale trusler, mens flere af den sigtedes venner kom for at hjælpe. En patrulje var hurtig fremme på stedet og overtog sagen. Manden nægter sig skyldig i røveri, oplyser Københavns Vestegns Politi.