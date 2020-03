Gør tyven utryg: Parkér så vidt muligt et synligt eller befærdet sted med god belysning eller overvågning, lyder et råd fra politiet.

Tyveri fra biler: Frist ikke tyven

Vestegnens Politi har modtaget to anmeldelser om tyveri fra personbiler på Mårkærvej i Taastrup.

Undgå tyveri fra bilen

Politiet kommer med følgende råd for at minimere risikoen for tyveri fra bilen: