Turen fortsætter: På Ø-hop, i shelter og en berømt kage

Marc Nybro Ankerstjerne fra Høje Taastrup skulle have været på sommerferie på Madeira. Den blev aflyst på grund af corona-krisen, og derfor holder han og familien ferie i Danmark. Det er en drøm, han har haft i mange år. Fra hvert sted, familien kommer, vil han skrive om oplevelserne med håbet om at kunne inspirere andre til at holde ferie i Danmark. Vi er nu nået til dag 7.

Af Marc Nybro Ankerstjerne

Vækkeuret ringede tirsdag klokken 06.15. Vi skulle videre til næste sted. Så vi skulle op og pakke. Jeg tog et bad, for de næste to dage kan vi ikke få bad.

Melina og jeg gik op til bageren for at købe morgenbrød. Så gik vi hjem og spiste morgenmad, fik pakket, ryddet op efter os, og sagt pænt farvel til Andreas.

En mand som fik mig til at tænke over, at vi ikke behøver så meget. Han havde så meget at fortælle om, og det var inspirerende.

I dag skulle vi på ø-hop i det fynske øhav.

Det tog cirka halvanden time at køre fra Lohals til Faaborg.

Sikke en tur! Sikke noget smuk natur vi så.

Da vi kom til Fyn, kørte vi gennem et smuk sted i en by der hedder Ollerup. Der var bakker, hav, gods og marker. Ældre huse med bindingsværk, og stråtag.

Vi troede næsten, vi ikke var i Danmark.

På ø-hop Vi ankom til Faaborg, og havde hørt om deres berømte brunsviger. Så vi skulle da lige have en på vores tur.

Den smagte også rigtig godt, og var rigtig stor. 50 kroner for en brunsviger er da okay, syntes vi.

Der må kun være tre kunder ad gangen, og det overholder folk.

Dog synes jeg ikke, folk hold afstand og spritter af, når man er på færger og museum, som vi har været. Butikker, færger og museer overholder det, de skal.

Det fandt vi også ud af på vores ø-hop. Der var mange på cykler eller gående. De holder ikke afstand. Hvilket jeg ikke kan forstå, at de ikke gør. Vi gør det så meget, vi kan. Heldigvis var vi i bil, og ikke på cykel. Ellers var folk flinke nok til en snak.

Vores tur på Lyø og Avernakø, var rigtig fin at prøve. En anbefaling herfra er dog, at man skal tage cykel eller gå. Vi kunne ikke komme ud til de rigtig steder, da det er små veje, de har på øerne. Så næste gang bliver det med overnatning i telt og gå eller cykel.

Men rigtige smukke øer med smuk natur og huse. Lyø har en klokkesten, som siger som en klokke, når man slår øverst på den og en rigtig fin kirke.

Avernakø havde den lækreste gårdbutik, hvor vi både fik købt grønt og lokalt kød til de næste par dage hvor maden skal laves over bål. Vi fik også set Korshavn som er en anden ø i forlængelse med Avernakø.

Når vi skal derhen igen, vil vi lave et ø-hop, hvor vi går eller cykler over, og så overnatter på hver ø. Det bliver en forlænget weekendtur. (Artiklen fortsætter under billedet)

Familien har været på indkøb i en lokal gårdbutik. Privatfoto

Krarup shelter Efter en hyggelig tur rundt på Lyø og Avernakø, skulle vi til Krarup. Vi havde også tænkt på at finde noget andet, da det har regnet i perioder. Men vi havde betalt og måtte tage det, som det kom.

Så vi kørte derhen og fandt det hurtigt. Det tog cirka 20 minutter fra Faaborg.

Det er de lokale i Krarup, som har lavet et fodbold-område om, til et friluftsområde. Her er rigtig fint, med to shelters, et stor overdækket område med bænke og en have rundt med frugttræer og buske. Virkelig fedt lavet.

Der er hegn rundt om hele området, så Melina kan lege frit, uden vi skal bekymre os om, at hun går ud på vejen. Hun fik også leget en del.

Her er toilet på skolen, hvor man får en kode. Brænde kan tilkøbes på stedet.

Mad over bål Vi havde købt kød og grønt på Langeland og Avernakø, så jeg lavede en gang gryderet til pigerne. En form for suppe med grønt og kød i. Det smagte virkelig godt, og passede godt til vejret. For der kom regn og blæst.

Melina var træt efter en lang dag og meget leg. Så hun kom i seng ved 20-tiden, så kunne Malene og jeg drikke en cider fra Fejø.

Her følger min opskrift:

400 gram hakket oksekød 2 løg

1 Rød PeberfrugtEt bundt bladselleri

6 kartofler

1 Squash

1 mørk øl

½ liter vand

Turen går til Jylland Onsdag kommer vi til Jylland. Der skal vi til Helgenæs. Vi tager ikke motorvej, så det bliver den længste køretur i morgen.

Vi skal på bustur med guide i Mols bjerge.

Vi håber på bedre vejr. Humøret er i top.