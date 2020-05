Hos Hedelands Veteranbane havde man håbet at kunne begynde sommerens passagerkørsler med motor- og lokomotivtog ud i Hedeland fra den 17. maj, men nu bliver det tidligst 14. juni. Foto: Hedelands Veteranbane/ www.ibk.dk

Tur i veterantoget må vente til juni

Kørslen er aflyst på grund af myndighedernes forholdsregler for at begrænse coronasmitten.

- På baggrund af udmeldingen 7. maj fra regering og Folketing ser vi ingen mulighed for at begynde kørslen, siger Claus Nielsen, formand for veteranbanen i Hedeland.