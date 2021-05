Byggeriet af det nye rådhus i Høje Taastrup C er nu godt i gang, og her gælder kommunens arbejdsklausuler også. Men de bliver altså ikke strammet i den grad, kontrolenheden ellers havde anbefalet. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Trodser anbefaling: Krav bliver ikke strammet

Det er konsekvensen af de arbejdsklausuler, som et flertal i byrådet fik indført i 2014 ved udbud af bygge- og anlægsopgaver over 999.000 kroner.

Når en virksomhed vil arbejde på et byggeri for Høje-Taastrup Kommune, så skal reglerne for løn og arbejdstid overholdes. Og bliver de ikke det, kan entreprenøren idømmes en bod.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her