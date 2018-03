Se billedserie Volvo Trucks ønsker at flytte sine nuværende aktiviteter fra Roskildevej til et nyt byggeri i erhvervsområdet Bredebjerg ved Hallands Boulevard.

Trods protester: Ny lokalplan baner vej for kæmpe lastbilværksted

Taastrup - 17. marts 2018 kl. 11:15 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods flere naboprotester ser det ud til, at en ny lokalplan for Bredebjerg erhvervsområdet bliver vedtaget. Lokalplanforslaget baner vejen for, at Volvo Trucks kan etablere et helt nyt værksted og administrationsbygning i området ved Hallands Boulevard nord for Sydvej.

Lokalplanforslaget lægger op til et byggeri til værksted til lastbiler og busser med tilhørende administration på op til 20.500 m2 i alt. Der kan bygges i op til henholdsvis 12 og 15 meters højde, skriver DAGBLADET Roskilde.

Et flertal i plan- og miljøudvalget og økonomiudvalget har sagt ja til lokalplanen, som nu skal endeligt godkendes i byrådet den 20. marts.

Lokalplanen har ellers mødt massive protester undervejs, ikke mindst fra de nærmeste naboer i Torstorp. De har længe påpeget, at området i forvejen er støjplaget, og med udsigten til, at både Dansk Retursystem og nu også Volvo flytter til området, så frygter de, at støjen og trafikken bliver rigtig slem, særlig på Sydvej og Halland Boulevard.

Flere naboer er også ærgerlige over, at der ikke er udlagt en sti på tværs gennem området fra Halland Boulevard til Bredebjergstien, hvilket også blev påpeget under høringen i forbindelse med lokalplanen for Dansk Retursystem. Beboerne mener, at sikkerheden til og fra Bøgegården, som bruges af FDF, bliver forringet som følge af de nye erhvervsbyggerier.

Flere har også gjort indsigelser over for bygningshøjden, idet der gives tilladelser til at bygge op til 15 meter for en del af bebyggelsen. Den generelle maksimale højde i det omgivende erhvervsområde og i den eksisterende rammelokalplan er 12 meter, skriver DAGBLADET Roskilde.

Socialdemokraterne havde foreslået, at der kun blevet givet tilladelse til byggeri i 12 meters højde, men det forslag blev nedstemt i økonomiudvalget, da kun S og EL stemte for, mens K, R og DF stemte imod.

- Vi mener byggeriet bliver for højt, og at vi ikke skal give tilladelse til at bygge tre meter højere, end lokalplanen tillader, siger Peter Faarbæk (S).

Byrådet skal nu tage endelig stilling til lokalplanforslaget på sit næste møde den 20. marts.