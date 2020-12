Trods nedlukning: Disse større butikker har fortsat åbent

Svingdørene er ikke i sving og det eneste liv er et par enkelte kunder, der køber et juletræ den årligt tilbagevendende juletræsbod foran udgangen ved Ikea i Taastruop.

Ikea er offer for den nedlukning af landet, som Mette Frederiksen præsenterede på et pressemøde onsdag aften midt i julehandlen.

Udover storcentre skulle forretninger på over 5000 m2 også lukke med det samme, og den konsekvens mærker Ikea altså.

- Alle vores varehuse lukker fra og med den 17. december indtil den 3. januar... Der kan fortsat handles online på www.IKEA.dk ... Vi glæder os til at se jer igen, når vi åbner vores varehuse i det nye år. Pas godt på hinanden, lyder det på Ikea Facebook-side.

Kigger man på Ikeas udgang og drejer hovedet 90 grader til højre, kan man se endnu en p-plads. Her er der flere biler, for de forretninger, der er her, har fortsat åbent indtil jul.