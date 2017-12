Retten i Glostrup har dømt to rumænske mænd for en serie af tricktyverier. Foto: Bjørn Armbjørn

Tricktyve afsløret i Taastrup: Brækkede foden under flugt

Taastrup - 19. december 2017

Retten i Glostrup dømte i dag to rumænske mænd på 30 år og 44 år for hver deres rolle i 13 tricktyverier og 32 tilfælde af misbrug af ofrenes kreditkort. Straffen blev udmålt til henholdsvis ni måneder fængsel og et års fængsel, og efterfølgende udvisning af Danmark i seks år.

Begge mænd modtog dommen.

En årvågen DSB-ansat, en brækket fod og solid efterforskning var nogle af de elementer, som i dag var med til at dømme de to organiserede tricktyve.

Det var nemlig en kvik DSB-medarbejder, som i september så en gruppe mænd opføre sig mistænkeligt på Høje Taastrup Station. Han ringede til Vestegnens Politi, som hastede til stedet, hvilket fik den 30-årige rumæner til at tage benene på nakken. I flugten sprang han ud over en rulletrappe men brækkede en fod, da han landede. Han blev fængslet dagen efter, mistænkt for tricktyverier og misbrug af betalingskort.

En større efterforskning med gennemgang af videoovervågninger, uopklarede tricktyverier i Storkøbenhavn og ransagning af en lejlighed i Taastrup førte til anholdelse og fængsling af den 44-årige i oktober. Ved samme lejlighed blev også en anden 31-årig rumænsk mand anholdt og varetægtsfængslet. Han fik siden tre måneders fængsel for et tricktyveri med to misbrug af kreditkort og for at overtræde et indrejseforbud.

På baggrund af efterforskningen blev der rejst tiltale mod de to fængslede på 30 år og 44 år for i alt 13 tricktyverier og 32 efterfølgende misbrug af kreditkort begået på Vestegnen, i København og i Roskilde. Typisk havde de afluret ofrenes pin-koder ved køb på togstationer, frastjålet dem kreditkortet og hævet løs på deres konti.

»Vi har ment, at der var tale om organiserede tyverier, som de tiltalte har planlagt og sat i system, så de i fællesskab aflurede ofrenes koder og samarbejdede om at stjæle kreditkortet og hurtigt få hævet penge, før det blev spærret - og det har retten også dømt dem for. Der er tale om kriminelle udlændinge, hvis eneste tilknytning til Danmark er den kriminalitet, de begår her, hvilket har været en skærpende omstændighed ved rettens udmåling af straffen,« siger senioranklager Danni Richter Larsen, Vestegnens Politi.