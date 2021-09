Se billedserie Opera Hedelands version af Rigoletto blev velbesøgt i år. Foto: Mikal Schlosser

Tredjebedst besøgt: Opera vandt over corona

Taastrup - 23. september 2021 kl. 06:12 Kontakt redaktionen

Covid-19 har været en hård omgang for Danmarks kulturliv, og flere institutioner har meldt om faldende besøgstal efter genåbningen. For Opera Hedeland lykkedes det imidlertid at genstarte billetsalget efter sidste års aflysning. Det viser en evaluering af årets tre forestillinger.

- Salget lå under normalen hen over foråret, men i løbet af juni begyndte det at løsne op. Vi gjorde en stor indsats for at kommunikere om sikkerheden i teatret og endte med et besøgstal næsten på højde med vores største publikumssuccesser. Det ser ud til, at bekymringerne tabte stort til ønsket om en god oplevelse under åben himmel, siger operachef Claus Lynge.

Opera Hedeland har da heller ikke fået meldinger om smittede i forbindelse med forestillingerne.

En betydelig del af de godt 9.000 gæster til kom igen i år fra de lokale kommuner. Nærmere bestemt 15 procent fra Roskilde Kommune, 17 procent fra Høje-Taastrup Kommune og syv procent fra Greve Kommune. Højdespringeren målt på postnummer er for andet år i træk Hedehusene. Amfiteatrets nærmeste nabo tegnede sig således for over 10 procent af gæsterne. Øvrige store kommuner var bl.a. København og Frederiksberg.

- De lokale gæster er helt afgørende for Opera Hedeland. De er med til at rodfæste os i lokalsamfundet, og samtidig er de ofte stamgæster. Mange kommer igen år efter år og spiser picnic og nyder at opleve opera i de skønne omgivelser i Hedeland Naturpark, siger Claus Lynge.

Mens stamgæsterne spiller en vigtig rolle, er det også af betydning at tiltrække nye gæster. Også her ser det lyst ud for Opera Hedeland. I år var hver fjerde gæst således førstegangsbesøgende. Der er tale om en stigning fra 22,5 procent førstegangsbesøgende i 2019 og fra 15 procent i 2018.

Et af de tal fra årets evaluering, der glæder Claus Lynge allermest, er, at rigtig mange både angiver, at de ønsker at komme igen i 2022 og ikke tøver med at anbefale oplevelsen til andre.

- 95 procent af gæsterne angiver, at de overvejer at komme igen næste år. Det er endnu højere end ved sidste opførelse og noget vi er ret stolte af. Samtidig angiver næsten ni ud af 10, at de anbefaler andre også at deltage, siger Claus Lynge.

At evalueringen bunder i mere end høflighed fra årets gæster, kan man forvisse sig om ved at kigge i de foreløbige salgstal til næste års forestilling, Verdis Aida. Over 2.000 personer har allerede indløst billet, hvilket er det højeste i over 10 år. Premieren er den 5. august 2022. Opera Hedeland har indtil nu kun offentliggjort få detaljer om forestillingen, men interessen tyder på, at forventningerne blandt publikum allerede nu er høje.