Tre sociale initiativer får økonomisk støtte

Tre lokale initiativer benyttede den ekstra mulighed for at få del i socialudvalgets pulje til sociale indsatser. De såkaldte §18-puljemidler.

Paraplyens Venner har søgt til to forskellige formål.

Også Kræftens Bekæmpelse Taastrup søger har fået del i midlerne. 6000 kroner får foreningen til at starte lokal patientstøttecafé.

Normalt uddeles der penge fra puljen to gange om året, men på grund af corona-situationen er antallet af ansøgninger faldet, og man lavede derfor en ekstra runde for at få uddelt lidt flere af de i alt 517.153 kroner, der er afsat til støtte til frivillige sociale indsatser i 2020. Nogle af pengene er øremærket, så i alt var der cirka 330.000 kroner tilbage.