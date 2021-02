Thomas Langkjær er skoleleder på Sengeløse Skole og føler, han er blevet taget godt imod af byen og lokalsamfundet. - Nogen synes måske, jeg fylder for meget, men hellere det, end at de ikke ved, hvem jeg er. Folk må gerne vide, at jeg har ambitioner om at lave den bedste skole, siger han. Foto: Kim Rasmussen

Tre mål opnået: Nu venter nye opgaver for skolelederen

Det var ikke mange måneder, Thomas Langkjær nåede at sidde i stolen som skoleleder på Sengeløse Skole, før corona vendte op og ned på hans hverdag sammen med resten af Danmark og hele verdenen. Alligevel er det lykkedes den nye skoleleder at indfri nogle af de mål, han satte sig for ved begyndelsen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her