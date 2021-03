Tre kommuner må ikke åbne for elever alligevel

Børne-og undervisningsministeriet skriver, at det skyldes, at Epidemikommissionen har vurderet, at kommunerne har en særlig høj incidens, altså for mange smittede per 100.000 indbyggere.

Vallensbæk venter alligevel

Eleverne i Ishøj og Vallensbæk kommuner fået grønt lys til at vende tilbage mandag, selvom begge kommuner også har høje smittetryk.

I Vallensbæk Kommune havde man dog allerede tidligere fredag besluttet, at skolerne i kommunen ikke genåbner for afgangseleverne mandag, men skal vente til efter påske.

- Det allervigtigste for os er, at vi vil passe på vores børn. Vi skal sikre kvalitet i undervisningen, og vi skal passe på vores ansatte. For hvis vi skal have en god skole, skal de ansatte også have ordentlige forberedelsestider. Og vi kan ikke lige pludselig over weekenden sige til vores lærere, at de skal planlægge at sende halvdelen af afgangseleverne i skole i næste uge, siger borgmester Henrik Rasmussen til TV2 Lorry