Tre beboere på plejecenter er smittet med coronavirus

- Men én af de smittede er allerede i bedring og har ikke haft symptomer i 48 timer, siger borgmesteren og fortæller, at personalet selvfølgelig tager alle nødvendige forholdsregler i den forbindelse.

- Personalet følger alle retningslinjer og tager alle nødvendige forbehold, deriblandt at de er iført alle værnemidler, når de er i kontakt med de berørte borgere. Det er vigtigt, at vi ikke får bragt smitten videre til andre beboere, siger Michael Ziegler og fortæller, at plejecentret også er i tæt dialog med de berørte beboeres pårørende.