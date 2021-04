Tre alternative kandidater klar til valg

- Men vil har et bredt program, hvor vi vil arbejde for at borgerne i langt højere grad får mulighed for at komme med input til, hvad der skal gøres noget ved. Borgergrupper på tværs af generationer og etnicitet skal kunne komme på banen med input. Der skal gøres en bevidst og meget mere aktiv indsats for at få mennesker, der falder ud af fællesskabet på grund af restriktive regler og forvaltning i jobcentre, ind i fællesskabet igen, lyder det.