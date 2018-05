Alt for mange kan ikke finde ud af at overholde parkeringsreglerne på blandt andet Taastrup Hovedgade, så nu overvejer kommunen at indføre et kommunalt parkeringskorps, fordi politiet ikke har ressourcer til at håndhæve reglerne. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Træt af kaos: Kommunale p-vagter kan være på vej

Taastrup - 30. maj 2018 kl. 11:36 Af Stina Felby Egerup og Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver parkeret ulovligt og uhensigtsmæssigt alt for mange steder i Høje-Taastrup Kommune, og det vil politikerne gerne dæmme op for. Et nyt kommunalt parkeringskorps kan derfor være på vej - men det må lige afvente et lovforslag, skriver DAGBLADET Roskilde.

Kommunen har i dag ikke sit eget parkeringskorps, og det er derfor politiet, som skal håndhæve parkeringsreglerne og udskrive bøder til dem, der ikke kan eller vil overholde dem.

Men i praksis har politiet ikke håndhævet parkeringsreglerne i cirka et årti, lyder det fra Høje-Taastrup Kommune, som ellers gentagne gange har forsøgt at få politiet til at opprioritere parkeringshåndhævelsen. Parkeringskulturen hos bilisterne er nemlig blevet stadig dårligere som konsekvens af, at ulovlig parkering reelt var risikofrit, lyder vurderingen.

Derfor vil kommunen se på en løsning, hvor man lader Ålborg Kommune løse opgaven for Høje-Taastrup. Ålborg løser opgaven for 29 andre kommuner og tilbyder nu et set up, hvor Høje-Taastrup selv bestemmer omfanget af indsatsen, alene med målsætningen om at få gennemført den ønskede kulturforandring.

Ålborg Kommunes aftaleforhold er ens med alle kommuner. Staten skal have halvdelen (255 kroner) af afgiften på 510 kroner, Ålborg Kommune modtager 248 kroner og kommunerne 7 kroner per afgift.

- Det er min fornemmelse, at man vil sige ja til parkeringskontrol. Det er ikke for at jage borgerne eller at skaffe penge til kommunen, det skyldes simpelthen, at vi har områder, hvor der er stigende problemer med uhensigtsmæssig parkering, siger formanden for teknisk udvalg, Lars Prier (DF).

Han peger blandt andet på Taastrup Hovedgade, hvor der parkeres ulovligt på handicappladser, på området ved Taastrupgaard og på ulovlige lastbilparkeringer.

- Formålet med en eventuel parkeringskontrol er at få stoppet de ulovlige parkeringer, og ikke at give kommunen indtægter, understreger Lars Prier.

Regeringen har dog for nylig indgået aftale med Dansk Folkeparti om lovgivning, som vil forøge statens andel af parkeringsafgifterne fra 50 procent til 70 procent. Med de nye regler kan Høje-Taastrup Kommune ikke etablere et kommunalt parkeringsselskab med mindre Byrådet er villige til at betale i størrelsesordenen 100.000 kroner til 150.000 kroner første år, og lidt mindre de følgende år.

Det er usikkert, om regeringens forslag vedtages af Folketinget i den form, det foreligger nu, og om hvornår det i givet fald vil træde i kraft. Administrationen anbefaler derfor, at beslutningen om etablering af et kommunalt parkeringskorps afventer, at Folketinget har truffet beslutning om de kommende økonomiske rammer. Når det er sket, forelægges en ny sag for Byrådet i Høje-Taastrup.