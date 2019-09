Olcay Kekec viser stolt Gadehavegårds Ungeråds bog, Mere end en ghetto, frem. Med bogen vil han, som titlen antyder, vise at Gadehavegård indeholder andet, end alt det fordommene om et ghettoområde antyder. Foto: Søren Schaadt Larsen

Træt af at deres område kaldes en ghetto: Nu har de skrevet en bog

Ordet ghetto er meget hårdt. Det lyder, som et sted, hvor der er skyderier konstant, og hvor man ikke kan gå ud om aftenen og om natten. Sådan siger 18-årige Olcay Kekec. Han er en del af Gadehavegårds ungeråd, og han er, ligesom resten af ungerådet - og rigtigt mange andre - træt af, at Gadehavegård bliver kaldt ghetto.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her