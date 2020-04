Se billedserie Familien Rasmussen med otteårige Gustav i front er en af de familier, der har taget godt imod det virtuelle tilbud »baghavetræning«, som en af Gustavs fodboldtrænere fra Fløng-Hedehusene Fodbold står for fra egen baghave til alle interesserede fodboldbørn og deres familier. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Træning på afstand med driblinger og finter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Træning på afstand med driblinger og finter

Taastrup - 21. april 2020 kl. 19:41 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solen skinner i det kølige forår. Mellem en stor havetrampolin, et gyngestav og en husgavl i Fløng løber en lille dreng med en fodbold. Han zigzagger mellem en stribe opsatte orange kegler og fører en bold hen mod en spand, hvor bolden helst skal ende, når drengen sparker.

I haven er også drengens øvrige familie, som aktivt tager del i øvelserne. Indimellem holder de en pause og retter opmærksomheden mod en mobilskærm for at se og høre, hvad næste øvelse går ud på.

Andreas Stenberg Rasmussen, som er pædagog og en af de trænere, der til dagligt træner U8-holdet hos Fløng-Hedehusene Fodbold, har oprettet facebookgruppen »Baghave træning«, hvorfra han sender live ud til en række fodboldfamilier fra sin egen baghave i Fløng, når han og sønnen Frej træner fodbold derhjemme.

Holdånd på afstand Det hele er sat op næsten som til en helt almindelig fodboldtræning med rekvisitter, baner og fodboldøvelser til børn i alderen fem til ni år.

I god tid inden livesendingen varsler han tidspunkt for kommende træning i facebookgruppen. Detaljer om hvilke rekvisitter der vil blive brug for, er også varslet. Så kan børnene på U8-holdet og andre interesserede være med hver i sær hjemmefra og derigennem også mærke noget holdånd på afstand, mens de selv træner samtidig med forældre og søskende.

- Jeg skulle alligevel ud at træne i haven med min egen søn, der er med på holdet, og så kunne jeg ligeså godt dele træningen med andre, lyder begrundelsen fra Andreas Stenberg Rasmussen. (Artiklen fortsætter under billedet)



Der bliver stadig trænet fodbold, selvom det ikke kan blive sammen med fodboldkammeraterne i klubben. Foto: Jørgen C. Jørgensen



Det er ham selv og sønnen Frej, der på skift holder kameraet, så følgerne kan være med og se øvelserne udført.

Træningen foregår, når det er godt vejr et par gange om ugen under hele den periode, hvor danskerne er blevet bedt om at blive hjemme fra arbejde, skole og ja, træning.

Undervejs mellem øvelser og inden opvarmning går i gang, taler Andreas Stenberg Rasmussen også direkte til de enkelte, som logger på følger med.

- Ved at være på samtidig, minder det om en rigtig træning, forklarer træneren, der også håber at netop live-delen betyder, at drengene opretholder fællesskabsfølelsen og får noget at snakke om, når den normale fodboldtræning på et tidspunkt genoptages, eller hvis de facetimer sammen i øjeblikket. (Artiklen fortsætter under billedet)



Her er det træneren, der laver træningsvideoen til spillerne. Privatfoto



Gustav er med Et af de børn fra U8-holdet, der kobler sig på og har sine forældre Rikke og Rasmus og storesøster Emilie med til træning i egen have er otteårige Gustav Rasmussen, der bor i Fløng.

- Det er sjovt at træne herhjemme, siger Gustav.

Under livetræningen løber han rundt i sin spillerdragt fra den lokale klub med de karakteristiske grønne og hvide striber og dribler med en bold og følger retningslinjerne fra den fælles træning via sin fars mobiltelefon.

Gustavs favoritøvelser er dels en målmandsøvelse, hvor man ligger ned og hopper op. Og så når man skal skyde bolde mod overlæggeren.

Hans mor Rikke Rasmussen er begejstret for baghavetræningen.

- Jeg tænker, at det er rigtig fint, at der er én, som har tid og lyst til at lave noget træning hjemmefra. Børnene sidder jo alligevel med hjemmeundervisning. På den her måde kommer de også ud i haven og får noget luft og bevæger sig, siger Gustavs mor.

- Det giver også lidt til kammeratskabet, at de kan træne sådan her samtidig, for de savner hinanden og plejer at ses flere gange om ugen, siger Rikke Rasmussen. Se masser af billeder i galleriet øverst.