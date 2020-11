Se billedserie I år bliver det ikke julemarked, men julestue under mere private former med nisser og andet hjemmelavet håndarbejde, når Hedehusene Humanitære Arbejdsgruppe inviterer indenfor. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Tradition må laves om: Julestue i stedet for julemarked Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tradition må laves om: Julestue i stedet for julemarked

Taastrup - 14. november 2020 kl. 19:43 Kontakt redaktionen

Som med mange andre ting bliver det anderledes i år, når foreningen Hedehusene Humanitære Arbejdsgruppe skal samle ind til godgørende formål via de mange nisser og håndarbejde, som kvinderne i den kreative gruppe har lavet i årets løb.

Almindeligvis står foreningen for et julemarked i november måned i salen på Hedehusene Skole, men det vanskeliggør de gældende Covid-19-restriktioner for forsamlinger.

I stedet har foreningen valgt at lave formand Lise Jensens havestue om til en hyggelig julestue fuld af nisser, som vil være åben alle weekender fra nu og frem til jul. Her kan alle interesserede komme forbi og støtte foreningens formål via køb af nisser, krammedyr, trøjer, baby- og børnetøj, sokker, grydelapper, babytæpper, huer, børnerygsække eller andet, der er strikket eller hæklet af Hedehusene Humanitære Arbejdsgruppe.

Overskuddet er i år øremærket til fire konkrete tiltag, nemlig Julemærkehjemmet, TC Taastrup og Familiens Hus samt foreningens fadderskabsbørn i den tredje verden.

For at tage hensyn til myndighedernes anbefalinger, er det kun muligt at være to ad gangen indenfor i julestuen, og man skal være iført eget mundbind og spritte hænder, inden man går ind.

Julestuen er åben alle weekender fredag til søndag kl. 12-16 på Lyngevej 9 i Hedehusene frem til jul. Eventuelle spørgsmål kan stilles ved at ringe til Lise Jensen på telefon 29705644.