Se billedserie Egeskoven syd for Hedehusene er et af de naturområder, som skal have en visionsplan. Foto: Kasper Ellesøe

»Tour de Natur«: Få indflydelse på hvordan særlige naturområder skal udvikles

Taastrup - 10. august 2021 kl. 19:57 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Selsmosen, Fløngskoven og Røjlegrøften

Det er bare nogle af de steder i Høje-Taastrup Kommune, som er blandt de 18 udpegede naturområder, der skal udvikles og laves visionsplaner for.

Det arbejde er i fuld gang, og nu inviterer Høje-Taastrup Kommune borgerne og andre interessenter i kommunen til at få indflydelse på, hvordan områderne skal udvikles, og hvad visionerne skal være for dem.

I august og september afholdes der derfor »Tour de Natur«, hvor man over en række weekender besøger 16 steder.

Målet er, at visionsplanerne skal gavne både biodiversiteten, naturen og friluftsmulighederne.

Naturperlerne er forskellige, som de er lige nu, og derfor er der også forskellige muligheder for at lave planer, men der er gode muligheder for at få indflydelse.

- Vi ved jo ikke, hvor mange der dukker op de forskellige steder. Nogle af områderne er jo allerede fine, som de er, mens andre bare er en græsplæne. Når planerne skal laves, vil der være fokus på biodiversitet og på socialværdi. De to elementer skal gå hånd i hånd. Men vi ved jo ikke, hvad brugerne gerne vil have, og vi er meget åbne over for bidrag, siger Kristel Jelstrup Hansen, projektleder og landskabsarkitekt i Høje-Taastrup Kommune. Artiklen fortsætter under boksen...

Programmet for Af Kasper Ellesøe



Her er de 16 områder, som er en del af »Tour de Natur«



Lørdag den 14. august:

Kl. 10: Forten, Vridsløsemagle

Kl. 11: Selsmosen, Taastrup

Kl. 12: Kvartersparken, Gadehavekvarteret

Kl. 13: Kilen ved Kraghave og Høje Taastrup Landsby

Kl. 14: Hakkemosen



Søndag den 15. august:

Kl. 10: Erik Husfeldts Vej

Kl. 11: Agersøen, Taastrup

Kl. 12: Vandværksgrunden, Taastrup

Kl. 13: Holmehaven, Taastrup

Kl. 14: Røjlegrøften Naturpark



Lørdag den 4. september

Kl. 10: Fløngskoven

Kl. 11: Engvadgårdsparken, Fløng

Kl. 12: Skydebane Vest, Hedehusene

Kl. 13: Baldersbrønde

Kl. 14: Egeskoven, Hedehusene

Kl. 15.10 Thorsbo Bassin, Reerslev



Lørdag den 21. august

Kl. 11-14: Sengeløse Grusgrav.

Grusgraven er ikke en del af »Tour de Natur« , men har en dag for sig selv, hvor der inviteres til picnic for hele familien, som kan høre mere om planerne for grusgraven, og man kan tilmelde sig den »Vilde Tænketank« og få indflydelse på udviklingen.



Det 18. område:

Det 18. naturområde er Brandvænget i Hedehusene. Det er primært brugt af en nærliggende institution. Her vil man sikre, at institutionen inddrages, og den bliver besøgt en anden dag inden institutionens åbningstid.

Hvis der er borgere i lokalområdet, som gerne vil være en del af udviklingen af Brandvænget er de naturligvis meget velkomne, oplyser Høje-Taastrup Kommune. Det eneste de skal gøre er at sende en mail til Susanne Renée Grunkin, Arkitema på mail: sreg@arkitema.com



Alle borgere i kommunen er velkommen alle steder. Derudover bliver lokale parter fra eksempelvis foreningslivet inviteret, ligesom der bliver hængt sedler om i området.

750.000 kroner afsat Møder man op på ruten på »Tour de Natur«, kan man møde en landskabsarkitekt og en biolog fra Arkitema Architects, som allerede nu er i gang med at undersøge områderne. Derudover er kommunen repræsenteret.

Kristel Jelstrup Hansen fortæller, at der endnu ikke er lavt en rækkefølge for, hvordan områderne skal udvikles, når visionsplanerne, men fremover er det planen, at der sættes 750.000 kroner af til at implementere planerne.

Udviklingen af naturområderne er en del af byrådets vedtagne mål om, at alle borgere i kommunen skal have maksimalt en kilometer til et bynært naturområde, hvor der er lavet en visionsplan til.

