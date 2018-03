HOPE er et Musikskoleprojekt i samarbejde med Selsmoseskolen og Taastrupgaardsområdet.

Torvedage på Axeltorv 2018

Taastrup - 30. marts 2018 kl. 14:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så nærmer sig tiden, hvor vi igen skal starte torvearrangementerne på Axeltorv.

Det sker med officiel start fredag den 6. april klokken 15.00, hvor borgmester Michael Ziegler officielt åbner sæsonen, og hvor det lokale blæserorkester HOPE kommer og spiller.

HOPE er et Musikskoleprojekt i samarbejde med Selsmoseskolen og Taastrupgaardsområdet. HOPE bygger på en grundlæggende idé af musikskoleleder Jan Hansen om at skabe et ensemble i Taastrupgaardsområdet, der tager sit udgangspunkt i 'Marching showband' tanken og den danske bygarder kultur.

Tanken er at skabe et spektakulært og synligt ensemble, der har et godt og højt niveau og skabe stolthed både hos de medvirkende samt for hele området. Samtidigt skal ensemblet kunne rumme alle børn og unge, der gerne vil være med. Ved at deltage i HOPE lærer børn og unge at blive uafhængige, samvittighedsfulde medborgere, som har en stemme, og som har indflydelse ikke alene på deres eget liv, men på hele samfundet.

Også i år vil der være mulighed for at købe fisk, ost, grøntsager, blomster, vin med mere hver fredag fra april til september. Den første fredag i måneden vil der være en eller anden form for optræden - typisk musikalsk - på scenen på torvet mellem klokken 15.00 og 17.00.

Torvedagene vil typisk begynde klokken 9.00 og slutte ved 17.00 tiden. Det vil koste 150 kroner pr. gang at være med.

Man har mulighed for at binde sig for hele sæsonen - så er prisen 2000,- kr. (halv sæson 1000,- kr.). Betaling aftales individuelt, men der vil være mulighed for at betale via mobilepay, pr. faktura eller kontant.

For at deltage skal man senest mandagen før have tilmeldt sig via tina@mec-ht.dk

Man kan fint tilmelde sig flere fredage på en gang.

- Vi vil gerne opfordre til, at alle erhvervsdrivende og medlemmer af Taastrup Bymidte deltager i torvedagene, understreger Tina Faber, der er centerchef i Miljø- og EnergiCentret.

- Vi glæder os til at se rigtig mange på torvet de kommende fredage, siger Tina Faber.

Det er Handelsstandsforeningen Taastrup Bymidte, der står for Torvedagene på Axeltorv.