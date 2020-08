Hver fredag er torvedag i Taastrup, hvor det er muligt at gøre en god handel på Axeltorv. Foto: Stina Felby Egerup

Torvedage er blevet populære: - Folk hungrer efter, der skal ske noget

Fredagens Torvedage på Axeltorv i Taastrup er blevet et populært tiltag i byen.

Her kan man finde et godt tilbud i forskellige boder, og de sidste mange uger har markedet oplevet en stor fremgang, fortæller Tina Pihl, der er formand for Taastrup Bymidte.