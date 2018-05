Se billedserie Popstjernen Mads Langer er solist ved koncerten i Taastrup Teater & Musikhus. Foto: Gonzales Photo/Samy Khabthani

Topnavne til Kul'tour: Se, hvem der kommer

Idéen har været længe undervejs - nu sker det.

Kul'tour-ugen får besøg af Danmarks Underholdningsorkester i selskab med Mads Langer til en koncert på Taastrup Teater & Musikhus. Det sker torsdag den 7. juni kl. 19.30.

Der er endda med et lokalt islæt. Underholdningsorkesterets direktør Andreas Vetö kommer nemlig selv fra Taastrup. Han har boet i Taastrup hele sit liv, og selvom det går stærkt med orkesteret, er den lokale forankring ikke glemt. Og denne aften er det Andreas, der svinger dirigentstokken.

Dirigent-karriere

Som flere andre danske musikere startede Andreas Vetö i Tivoli-Garden, hvor han tog de første skridt i sin musikalske karriere som trompetist. Senere blev trompeten skiftet ud med dirigentstokken - en fremragende beslutning, skulle det vise sig.

Det er nemlig gået Andreas Vetö fantastisk godt som dirigent. Efter starten, hvor han dirigerede en række amatørorkestre til koncerter og musicals, bevægede han sig over til store, bredt anerkendte orkestre som Odense Symfoniorkester, DR Big Band og ja, Danmarks Underholdningsorkester. Han startede Det Ny Big Band i 2011, der blandt andet lagde vejen forbi Taastrup Teater til Kul'tour til Sinatra Night med Flemming Enevold.

Derudover har Andres Vetö arbejdet på flere musikskoler, deriblandt i Høje-Taastrup, hvor han var med til at starte projektet HOPE op, med fokus på musikkens pædagogiske og sociale potentiale.

Nye koncertformater

Danmarks Underholdningsorkester har eksisteret som privat orkester siden januar 2015, men dets rødder strækker sig mere end 70 år tilbage, til 1939. De har opnået bred international berømmelse igennem dets 20-årige samarbejde med chefdirigent Adam Fischer, og har samtidig bevaret en skarpsleben populærmusikalsk profil. Blandt andet var det underholdningsorkesteret, der indtil 2015 medvirkede ved de store Ledreborg-koncerter.

Ligesom Andreas selv, arbejder orkestret i dag målrettet med talentudvikling, formidling og udvikling af nye koncertformater. Som orkestret selv siger det: Det er tid til at se fremad, og sætte ambitionsniveauet højt. Det er nemlig underholdningsorkestrets ambition, at flere skal møde den klassiske musik og dens forunderlige verden - med Andreas Vetö i spidsen rykker de grænserne for hvad et klassisk orkester kan og bør spille.

En popstjerne

Orkestrets optræden til Kul'tour-ugen står til gengæld i poppens tegn. De har derfor inviteret sangeren Mads Langer med som solist - en vaskeægte popstjerne. Mads Langer står bag flere store hits som '3AM', 'Fact-Fiction', 'Heartquake' og 'You're not alone', har vundet otte Gaffa-awards, en DMA, en Carl pris og en Zulu award - i tillæg til over 400 afholdte koncerter de seneste fem år.

Så det er altså et Danmarks Underholdningsorkester og en popstjerne i absolut topform, der besøger Taastrup Teater & Musikhus. Det bliver næsten en intimkoncert, for der er kun knap 400 pladser - så man skal skynde sig at sikre sig en billet til, hvad der utvivlsomt bliver en uforglemmelig aften i Taastrup.

Taastrup Teater & Musikhus har fantastisk lydudstyr, der er på højde med de største musikhuse, så publikum kan godt glæde sig.

Man kan se det øvrige program for Kul'tour-ugen fra den 2.-9. juni på www.kultour.nu - hvor der også kan købes billetter. Billetter kan også købes i butik Bergendorff, Taastrup Hovedgade 68.