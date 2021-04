Topchef fortsætter på posten - men denne gang uden millionbonus

Kommunaldirektøren i Høje-Taastrup Kommune har siden 2012 heddet Lars Holte - og det hedder han også efter 1. august 2021.

Her udløber hans åremålsansættelse ellers, men et enigt byråd har besluttet at forlænge samarbejdet.

- Jeg er super begejstret for, at Lars Holte har takket ja til vores tilbud om at fortsætte som kommunaldirektør i Høje-Taastrup, siger borgmester Michael Ziegler (K).