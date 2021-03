Tomme tønder buldrede til timelangt byrådsmøde

Okay, det var måske ikke Danmarksrekord, og det slog heller ikke et 7 timer og 15 minutter langt byrådsmøde fra 2012 i Randers, som er et eksempel på et ekstraordinært langt byrådsmøde.

Men tirsdagens byrådsmøde i Høje-Taastrup var i hvert fald langtrukkent, og smilene blev færre og mindre i takt med, at aftenens over 35 sager på dagsordnen blev behandlet. Og først efter knap tre og en halv time blev der sat punktum for den åbne dagsorden, og offentligheden blev koblet af det digitale livestream.