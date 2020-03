Tomme skoler og institutioner: 18 børn i nødpasning

- Institutionerne er alle åbne for nødpasning. Vi har valgt ikke at samle børnene, men holde afstand og ikke blande børnene og hinanden, for det ville gå direkte imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger, sagde Flemming Ellingsen, der er chef for Institutions- og Skolecentret, i sidste uge.