Se billedserie Spisesteder, cafeer og bare må ikke have åbent for gæste. Det betyder nedrullede gitre i gadebilledet på Taastrup Hovedgade. Foto: Kasper Ellesøe

Tomme gader og stræder: Folk holder afstand og bliver hjemme

Taastrup - 20. marts 2020 kl. 13:56 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun få biler holder på parkeringspladsen, og svingdøren ind til forretningerne drejer rundt uden mennesker i. Flere lyskryds i området er ude af drift, og i det hele taget står det meste stille, som var det taget ud fra en scene i zombie-serien The Walking Dead« eller den danske dommedags-netflix-serie »The Rain«.

I begge serier er samfundet ramt af en epidemi, der affolker gaderne, og mange dør. Sådan er det heldigvis ikke i Danmark i dag, men på grund af corona-pandemien er City 2 i Høje Taastrup lukket ned, og kun Føtex, Lidl, apoteket og Normal holder åbent, så borgerne kan få medicin og mad, mens de holder afstand til hinanden ved at blive væk fra gader og stræder.

Lidt liv er der dog i form af medarbejdere fra restauranten Dalle Valle, der bærer en masse madvarer ud, som ikke kan bruges, for også restauranter skal være lukket. Noget af maden er udløbet og kasseret, mens resten bliver fordelt til blandt andet de ansatte i restauranten, fortæller de.

Det er kun få indgange til City 2, der er åbnet, rulletrapperne står stille, og inden for er der spærret med hegn, så ingen benytter centret. Kun nogle håndværkere arbejder inde bag hegnene til lyden af musik i højttalerne, ligesom butiksansatte arbejder i butikkerne bag gitteret.

Gangene er helt tomme i City 2,

for centeret er lukket af med hegn

og skiltning, der fortæller, at kun

Føtex, Lidl og apoteket har åbent.

Foto: Kasper Ellesøe



Men hvor der er åbent, er der ikke travlt, selvom der foran Føtex-bageren er sat rødt tape med sort tekst, der påbyder kunderne at holde afstand, så er der slet ikke mennesker i køen, og medarbejderne har tid til at gøre rent i stedet.

Ingen sakse i gang Mere liv er der i de to hovedgader i Høje-Taastrup Kommune. Foran apoteket på Hovedgaden i Hedehusene gør folk helt som de skal og stå i kø uden for, mens familier på begge sider af gaden slentrer i solen.

Meget ser almindeligt ud, men alle spisesteder er lukket, og stolene er sat op på bordene med benene i vejret og døren er lukket og låst, selvom der normalt er åbent på det tidspunkt. I andre forretningsvinduer er der ingen sakse i gang eller nogen mennesker at se.

Kunderne holder afstand til hinanden

og følger opfordringen om at stå i

kø udenfor Hedehusene Apotek.

Foto: Kasper Ellesøe



Selv i butikkerne, der har åbent, kan antallet af kunder tælles på en halv hånd, hvilket er helt i tråd med de anbefalinger, der er skrevet på hjemmelavede skilte i dørene, om at der kun må være et lille antal kunder i forretningen, for at undgå at man står alt for tæt.

Tæt er man heller ikke på p-pladsen ved Ikea, hvor der alt er mange biler. Men varehuset er lukket, og det mærker man tydeligt, ingen fladepapkasser bliver transporteret ud til de parkerede biler. De BR, Jysk, Babysam og Sport24 Outlet har fortsat åbent, men ikke mange kunder lægger vejen forbi.

Få stopper op I Taastrup Hovedgade er billedet det samme. Der er egentlig biltrafik gennem sivegaden, men det er de færreste, der stopper op for at handle i gaden, der ellers er kendt som et mødested for byens borgere og for et stort udvalg af specialbutikker.

Restauranter, cafeer, barer og frisører har ikke åbent, og pizzeriaerne har sat sedler i ruden, om at de kun har take away og udbringning.

Der er kun få mennesker i gadebilledet

på Taastrup Hovedgade. Foto: Kasper Ellesøe



Familier går tur, hundeejere lufter deres firbenede ven, men ellers ser det ud til, at langt de fleste handlende i gaden er på vej målrettet mod byens dagligvareforretninger uden at tænke på andre indkøb.

Og budskaberne fra regeringen og sundhedsmyndighederne om at holde afstand og blive hjemme ser ud til at været nået frem til kommunens borgere.