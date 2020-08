Togtur satte tanker i gang: Hvad lavede hun her med en baby?

Rita Schmidt Sørensen kørte med veterantoget under Borderland-festivalen i 2018 og fortæller, at hun ved en af stationerne fyldt med Borderland-deltagere så en ung pige med en baby på 3-4 måneder i en stofslynge på maven.

- Hun skilte sig ud fra mængden, for hun passede ikke rigtig ind der. Hvad lavede hun her med en baby? Måske ledte hun efter faderen til barnet efter sidste års festival? Det var jo en skør tanke, som jeg hurtigt fejede væk, men tanken om pigen med babyen ville ikke slippe mig. Havde hun virkelig været derude for at finde barnets far? Jeg gik i gang med at skrive en historie ud fra denne tanke, og det blev til min nye roman, siger Rita Schmidt Sørensen.