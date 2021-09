Se billedserie Jens Bjerge er formand for Idrættens Samråd i Høje-Taastrup, som er ét af fem samråd, der hører under Folkeoplysningsudvalget - der i år fylder 30 år. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Tørt navn og sprudlende liv: Favnende udvalg fylder 30 år

I år er det det 30 år siden, at folkeoplysningsloven trådte i kraft, og Folkeoplysningsudvalget i Høje-Taastrup og landets øvrige kommuner startede sit arbejde.

- Folkeoplysning kan lyde som en tør størrelse, men bag det lidt støvede navn gemmer der sig en hel masse af det, der gør livet sjovt, spændende og udviklende. Det, som giver os venner og oplevelser for livet, siger formanden for Folkeoplysningsudvalget i Høje-Taastrup Kommune, Mike Breuning, som selv kommer fra Taastrup Rollespilsklub.

Folkeoplysningsudvalget er valgt af foreningslivet i kommunen og repræsenterer de 150 folkeoplysende foreninger i Høje-Taastrup, der sørger for, at børn, unge og voksne kan blive en del af et lokalt foreningsfællesskab.

Folkeoplysningen spænder bredt, så hvad enten man er til fodbold, dart, rollespil, madlavning, skak, folkedans, friluftsliv, akrylmaling eller arkæologi, er der mulighed for at blive en del af et foreningsliv, hvor der er fokus på fællesskabet.

- Til daglig tænker man jo ikke over, at man er medlem af en folkeoplysende forening, hvis man går til håndbold eller spejder eller rollespil. Men den danske model for folkeoplysning, der bygger på foreninger, der er demokratisk opbygget, med forpligtende fællesskaber, hvor medlemmerne bestemmer, er en vigtig del af den danske kultur og opdragelse til demokrati. Så der er alt mulig grund til at fejre Folkeoplysningsudvalgets jubilæum, siger fungerende formand for Fritids- og kulturudvalget, Marjan Ganjjou (K).

Paraply med fem grene

Under Folkeoplysningsudvalget er der nedsat fem Samråd bestående af foreningsrepræsentanter, og samrådene spiller en vigtig rolle i udviklingen af folkeoplysningen, fortæller formand for Idrættens Samråd, Jens Bjerge.

- Det er vigtigt, at der sidder foreningsrepræsentanter i samrådene, som både er tæt på hverdagen i foreningen og kan være med til at udvikle i den rigtige retning. Der er masser at tage fat på. Blandt mange andre opgaver er vi sammen med Fritid og Kultur i gang med at udvikle en facilitetsstrategi, der både skal sikre gode faciliteter til at dyrke selve aktiviteterne og til det sociale fællesskab, som er så vigtig en del af foreningslivet. Der er brug for at tænke nyt og tænke på tværs for at skabe de bedste rammer - nu og i fremtiden. Den blanding af her-og-nu-opgaver tæt på hverdagen og det mere langsigtede visionsarbejde, er noget af det, der gør det folkeoplysende arbejde spændende og vigtigt, og jeg håber, at endnu flere får øjnene op for, at det er en rigtig god måde at få indflydelse på lokalt indenfor det område, man brænder for, siger Jens Bjerge.

Står for lederakademi

Folkeoplysningsudvalget står for Høje-Taastrup Foreningslederakademi, som mange frivillige foreninger har haft glæde af de seneste år.

- Foreningslederakademiet er et godt eksempel på samarbejde på tværs af samrådene, siger Annette Vad, som er formand for Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd og har været meget aktiv omkring foreningslederakademiet hvert år.

- Det har været helt fantastisk at se, hvordan kursisterne, som kommer fra meget forskellige foreninger - og med en aldersspredning fra 20 til 70 år - møder hinanden og får øje på hinanden. De får et helt fantastisk kursusforløb, der giver kompetencer, som kan bruges i foreningslivet og så får de et stærkt og bredt netværk, som kan bruges i hverdagen, siger Annette Vad, som kan se frem til et meget stort arrangement i kommunen næste år, hvor Spejdernes Lejr kommer til Hedeland.

Aftenskoler er også med

Aftenskolerne er også med i den folkeoplysende familie, og ligesom ordet »folkeoplysning« kan »aftenskole« også lyde lidt gammeldags, siger formand for Voksenundervisningens Samråd, Karina Waage-Jensen.

Men bladrer man efterårets katalog igennem, så er der noget for enhver smag og alle aldre.

- Foredrag med Thomas Vinterberg, koncert med Burhan G, tunesisk hækling, italiensk for både øvede og begyndere og jagttegnskursus er bare et lille udsnit af de mange tilbud, som rammer bredt. Det er folkeoplysning med et helt moderne snit, med oplevelser, foredrag, bevægelse, sprog, madlavning og musik - alt med fokus på, at vi er i dialog med hinanden, udvikler os og oplever et fællesskab med hinanden, siger Karina Waage-Jensen.

Bringer os sammen

Formanden for Kulturelt Samråd, Ruth Trier, er også begejstret for, hvad folkeoplysningen, foreningslivet og kulturen kan.

- Folkeoplysningen er med til at bringe mennesker sammen og give os oplevelser, også oplevelser, som kan udfordre os og bringe os nye steder hen, siger Ruth Trier, som også har været aktiv omkring foreningslederakademiet og en række aktiviteter i kommunen.

- Åbne Atelierdøre og Vestegnen Kulturuge er gode eksempler. Under Vestegnens Kulturuge er der blandt meget andet mulighed for at gå på kunstjagt, køre på særtur med Hedelands Veteranbane, se film med andre børn og unge, komme til tyrkisk te og solnedgangskoncert. En mangfoldighed af oplevelser - lige uden for døren - med plads til alle, der vil være med. Det er sjovt, udviklende, fælles - og det er folkeoplysning, slutter Ruth Trier.