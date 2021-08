Se billedserie Bibi Løvenhardt fra Taastrup er glad for den praktiske hjælp, som tømrer SimonStegmann Bergø har doneret en dags tid i hendes fritidshavehus i Kallerup, hvor et renoveringsprojekt af gode grunde har stået stille et stykke tid. Foto: Kim Rasmussen

Tømrer hjælper familie: Eddie og hans mor er glade for praktisk hjælp i svær tid

Taastrup - 28. august 2021 kl. 19:15 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Det blev taget hjerteligt imod af familien Løvenhardt, da tømrer Simon Stegmann Bergø forleden donerede sin egen arbejdskraft en dags tid.

Den lille familie på tre består af mor Bibi Løvenhardt og hendes to børn, hvoraf den yngste, treårige Eddie, har været under behandling for leukæmi, siden han var 17 måneder gammel.

Den lille glade gut har for nyligt rundet en positiv milepæl, som familien også har fejret: Nemlig at der kun var 100 dage tilbage af den fastlagte behandling, som han får på Rigshospitalet.

Mens Bibi Løvenhardt fortæller, følger Eddie med fra sidelinjen, og han får sig en snack og ser Pocoyo på en ipad.

Her i sommermånederne bor familien i deres fritidshave i O. F. Møllehøj i Kallerup, og grundet familiens særlige situation har diverse praktiske projekter i fritidshavens hus stået stille et stykke tid, men det blev der rådet lidt bod på, da tømreren kom forbi.

- Det er fantastisk at få en tømrers hjælp en dag. Det er ellers min bror, der hjælper os med de praktiske projekter i huset. Og han har været rigtig god til at hjælpe mig. Men det er gået lidt i stå både på grund af vores egen situation, men også fordi min bror blandt andet selv blev syg, fik et barn og så kom corona, siger Bibi Løvenhardt, der har haft pasningsorlov og taget sig af Eddie, siden han fik sin diagnose tilbage i 2019.

Hun fortæller ærligt, at det er hårdt at være igennem et forløb med leukæmi som familie, og ensomt for hende som forælder - også grundet pandemien og dens kontaktmæssige begrænsninger af hensyn til hendes søn. Men samtidig peger hun også på de lyse sider, såsom den høje overlevelsesprocent. Og så er hun taknemmelig for den tid, som tømreren Simon Stegmann Bergø bruger hos dem.

- Det er dejligt. Jeg synes, det er stort, at han bruger sin arbejdstid på det, siger hun.

Bibi Løvenhardt har ejet fritidshavehuset siden 2002. Den overordnede idé med renoveringsprojektet i huset er, at rummene skal indrettes mere optimalt og kvadratmeterne udnyttes bedre. Derfor er indgangen blandt andet blevet rykket fra én side til en anden siden af huset, og nu bliver hoveddøren skiftet af tømreren, så den åbner udad i stedet for indad.

Nabo talte Bibis sag At Simon Stegmann Bergø hjælper den lille familie kom sig indledningsvist af, at hans firma Roskilde Tømreren udloddede en konkurrence på Facebook, hvor man kunne vinde en dags tømrerarbejde. I en af kommentarerne lagde Bibi Løvenhardt et billede op af projektet i sit fritidshus. Uden hun vidste det, kontaktede en af Bibis naboer i fritidshaven samtidig Simon Stegmann Bergø og forklarede familiens særlige situation med lille Eddie. Naboen skrev blandt andet, at hun selv bare havde ventet på, at der skulle opstå en chance som konkurrencen.

- Da vi trak en vinder af konkurrencen var det ikke Bibi. Men vi syntes ikke, at vi kunne lade hendes historie stå hen. Jeg ringede selv til Bibi samme dag, som vinderen blev offentliggjort. Her forklarede jeg hende, at vi gerne ville række en hånd ud i svære tider, siger Simon Stegmann Bergø om årsagen til, at han alligvel giver et nap med det praktiske hos Bibi Løvenhardt.

- Min tanke er den helt nærliggende: Hvorfor ikke hjælpe her? Jeg kan godt lide at gå hjem fra arbejde med en god mavefornemmelse, fordi jeg forhåbentlig gør en lille forskel for familien, siger tømreren.

Mens han er i fritidshavehuset svarende til en arbejdsdag, får han også hjulpet med at gøre klar til at installere køkkenelementer i det, der tidligere var husets indgangsparti.