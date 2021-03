To ud af tre klubmedlemskaber er fastholdt under coronanedlukningen

- Jeg er selv vild med sport, og det gør mig glad at høre, at størstedelen har fastholdt deres medlemskaber i de lokale idrætsklubber. En ting er sporten og konkurrencerne. En anden ting er det sociale aspekt, og det, tror jeg, får en endnu større betydning nu her efter corona-oplevelsen. Vi har brug for at være sociale - og sport er bare en fantastisk måde at samle folk på, siger Rikke Sofie Sandvei, regionschef for Sportmaster i Taastrup.