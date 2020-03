Vestegnens Politi har sigtet to mænd for indbrud i en forretning i Taastrup.

To mænd sigtet for indbrud

Onsdag klokken 00.53 kørte en politipatrulje fra Vestegnens Politi til en anmeldelse om et indbrud, som netop var sket i en forretning på Selsmosevej i Taastrup. Patruljen fik standset to mistænkte indbrudstyve - to 36-årige mænd - som blev sigtet og anholdt for indbrud.