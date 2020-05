To mænd røvet af maskerede gerningsmænd

To mænd på 21 og 22 år blev natten til onsdag klokken 01.15 udsat for et røveri på stisystemet ved Spaden C i Høje Taastrup.

Det oplyser Vestegnens Politi.

En gruppe på fem til syv maskerede mænd havde skubbet til de to mænd og stjålet kontanter fra den 21-årige.

De to mænd slap ifølge politiet med mindre skader.