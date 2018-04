Se billedserie Ilknur Kekec (Idrættens Samråd) og Meleeha Asif (Blaakildegaard) er henholdsvis næstformand og formand for Inetgrationsrådet 2018-2021. Foto: Høje-Taastrup Kommune

To kvinder i front for integrationen

Taastrup - 09. april 2018

Det nye integrationsråd i Høje-Taastrup Kommune har fået en kvinde som både formand og næstformand.

Rådet skal blandt andet være med til at udforme en ny integrationspolitik og vil have fokus på brobygning, skriver DAGBLADET Roskilde.

Det nye Integrationsråd er valgt for perioden 2018-2021, og på det konstituerende møde blev Maleeha Asif blev valgt til forkvinde, og Ilknur Kekec blev valgt til næstforkvinde.

De to unge kvinder er begge født og opvokset i Høje-Taastrup Kommune og er begge studerende. Maleeha studerer social science på RUC, og Ilknur er stud.mag. i læring og forandringprocesser på Aalborg Universitet i København.

De er begge født i Danmark og ser sig selv som danskere. Men de oplever som mange andre ikke altid at blive set på som danskere pga. deres udseende og forfædres oprindelse. Det vil de gerne lave om på.

Et af de emner, der derfor særligt optager Maleeha og Ilknur, er brobygning, for som de siger: »Brobygning er vejen til god integration, fordi at integration altid går begge veje. Derfor er brobygning noget af det, vi vil sætte fokus på i det kommende arbejde i Integrationsrådet«.

Fritids- og kulturudvalget har valgt at reorganisere kommunens integrationsråd, så det nye Integrationsråd blandt andet består af repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, boligselskaberne og foreningslivet i kommunen.

Samtidig har det nye råd fået tre repræsentanter fra Byrådet for at give rådet en tættere tilknytning til kommunens politiske beslutningstagere.

Integrationsrådets vigtigste opgave er at fungere som rådgivende organ over for Byrådet i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration - herunder udvikling og gennemførelse af kommunens integrationspolitik. Desuden skal rådet være aktiv høringspart i sager vedrørende området, herunder Høje-Taastrup Kommunes Integrationspulje.

Den opgave, der kommer til at fylde mest i 2018, er arbejdet med en ny integrationspolitik for Høje-Taastrup Kommune. Politikken skal være færdig i sommeren 2019, og den skal angive retningen for de særlige indsatser på integrationsområdet, der skal sættes i gang over den næste årrække for at styrke integrationen i kommunen.

Det er vigtigt for rådet at være synligt og tilgængeligt for kommunens borgere, virksomheder, institutioner og foreninger på integrationsområdet. Alle er derfor altid velkomne til at kontakte Integrationsrådet og stille spørgsmål, foreslå aktiviteter eller andet, der kan bidrage til den lokale integrationspolitiske dagsorden.

Høje-Taastrup Kommunes Integrationsråd 2018-2021 består af nedenstående medlemmer:

Videnspersoner Mogens Andersen, rektor ved Høje-Taastrup Gymnasium

Susan Blaabjerg, sprogkonsulent og netværksmedarbejder, Institutions- og Skolecenter

Anita Wichmann, integrationskonsulent ved Høje-Taastrup Kommunes Jobcenter

Inge Helmark, afdelingsleder, HR, Anders Andersen Rengøring

Repræsentanter fra foreninger m.m. Salma Yasmin Butt, Frivillighedskoodinator i Gadehavegård

Ilknur Kekec, Idrættens Samråd

Ahmet Ali Taskin, næstformand Dansk Tyrkisk Kulturforening

Valgte Ibrahim El-Khatib, formand i Gadehavegård

Rukhsana Bibi, Pangæa

Maleeha Asif, Blaakildegaard

Byrådsrepræsentanter Anne Mette Bak (S)

Esat Sentürk (R)

Turan Akbulut (K)