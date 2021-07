Kim Svejgaard (tv.), formand for Foreningen Landstedrådet, er glad for at have fået støtte fra Friluftsrådet. Pengene skal bruges på vikingetelte. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

To foreninger får støtte til udeprojekter

Taastrup - 18. juli 2021

Friluftsrådet har uddelt i alt 2,4 millioner kroner i støtte fra Lokalforeningspuljen.

I alt har 69 foreninger i Danmark fået del i puljemidlerne, og to af dem er fra Høje-Taastrup Kommune.

Islandshesteklubben Jörfi Hedeland har modtaget 50.000 kroner til et overdækket udeområde og bord/bænkesæt til klubbens aktiviteter, mens Landstedrådet, der på næste generalforsamnling efter planen kommer til at skifte navn til Københavns Historiske Markeder, har fået et tilskud på 50.000 kroner til vikingetelte, som skal bruges til arrangementer for børn om unge.

Blandt laver man et vikingemarked til september, som i år foregår i Ballerup, men ifølge Kim Svejgaard, der er formand for Landstedrådet, er det forhåbningen at vikingemarkedet fra 2022 skal foregå i Hakkemosen i Høje-Taastrup Kommune. Til september i år skyder man også en junior-rollespilskampagne i gang i Hakkemosen, der skal foregå en gang om måneden året rundt, hvor teltene også skal bruges, når de er klar.

- Jeg er meget glad for støtten. Det er en start, for vi skal bruge knap 200.000 kroner til fem telte. De kan desværre ikke nå at blive klar til september, da de først skal produceres. Når vi får teltene betyder det, at vi kan lave nogle mere historisk korrekte markeder, fortæller Kim Svejgaard.

Han har fået tilsagn fra Landsforeningen Bifrost, der blandt andet er landsforening for rollespil, om at Landstedrådet kan få hjælp herfra til at søge de sidste midler til teltene.

Flere ansøgninger Det er kun foreninger tilknyttet en af de 85 organisationer, som er medlem af Friluftsrådet, der kan søge midler fra Lokalforeningspuljen. Men derudover er der ikke mange krav, for puljen kan støtte stort set alt, der kan styrke frivillige foreningers arbejde med friluftsliv i hele landet.

- Vi har i år fået langt flere ansøgninger end tidligere, og det viser, at der er masser af initiativer derude. Jeg er glad for, at vi med puljen kan gøre en forskel for de mange frivillige kræfter, som brænder for at udvikle og udbrede friluftslivet til gavn for både egne medlemmer, foreningsfællesskaberne og lokalsamfund i alle egne af Danmark, siger Winni Grosbøll, direktør for Friluftsrådet.

I Region Hovedstaden har 18 foreninger fået støtte på i alt 724.296 kroner

Blandt andet har Vallensbæk Kano- og Kajakklub modtaget 50.000 kroner til projektet Kapkano for piger.

I alt har Friluftsrådet modtaget 211 ansøgninger om tilskud, og det er blevet prioriteret at støtte et bredt udsnit af forskellige formål og aktiviteter, samt initiativer der kommer mange til gavn.

De lokalforeninger, der har fået tilskud, fordeler sig på 36 af Friluftsrådets medlemsorganisationer og er placeret i 48 forskellige kommuner.

Det er fjerde gang, at Friluftsrådet uddeler de såkaldte spillehalsmidler via Lokalforeningspuljen. Samlet set er der i perioden 2019-2021 uddelt 9,76 millioner kroner til i alt 251 lokale foreninger fordelt på 79 kommuner.